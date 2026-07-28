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28. júla 2026

Zelenskyj rokoval s Trumpom o protivzdušnej obrane aj obnovení mierových rokovaní


Tagy: Mierové rokovania Patriot Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident vo Washingtone žiada nové dodávky rakiet Patriot, zatiaľ čo boje pokračujú a diplomatické úsilie o ukončenie vojny zostáva bez výsledku. Ukrajinský prezident



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trump_97856 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident vo Washingtone žiada nové dodávky rakiet Patriot, zatiaľ čo boje pokračujú a diplomatické úsilie o ukončenie vojny zostáva bez výsledku.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil utorkové rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome za dobré.

Viac ako hodinová schôdzka za zatvorenými dverami bola zameraná na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny, ďalšiu vojenskú spoluprácu a možnosti obnovenia diplomatického úsilia o ukončenie vojny s Ruskom.

„Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že s Trumpom rokovali aj o jeho nedávnej ponuke poskytnúť Ukrajine licencie na výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Priorita číslo jeden


Podrobnosti schôdzky bezprostredne nezverejnili. Rokovanie sa uskutočnilo v čase, keď Rusko aj Ukrajina zintenzívňujú vzájomné útoky dronmi a raketami a doterajšie sprostredkovateľské iniciatívy Spojených štátov nepriniesli prelom.

„Našou prioritou číslo jeden je protibalistická obrana a strategická spolupráca s Amerikou. Mier treba priblížiť,“ uviedol Zelenskyj po príchode do Spojených štátov.

Ide najmä o Patrioty


Podľa ukrajinského predstaviteľa je pre Kyjev rozhodujúce, aby Washington schválil nákup balíka rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Minulý mesiac bol podľa Organizácie Spojených národov pre ukrajinských civilistov najsmrteľnejší od apríla 2022, najmä pre častejšie ruské útoky balistickými raketami.

Po stretnutí v Bielom dome sa Zelenskyj plánoval zúčastniť na smútočnom zhromaždení za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama a následne vystúpiť pred americkými senátormi pred hlasovaním o návrhu nových sankcií voči Rusku.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj rokoval s Trumpom o protivzdušnej obrane aj obnovení mierových rokovaní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Patriot Protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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