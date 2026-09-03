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03. septembra 2026

Top foto dňa (3. september 2026): Simulované mesačné prostredie, vojna na Ukrajine a MS v basketbale žien


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (3. september 2026): Simulované mesačné prostredie, vojna na Ukrajine, MS v basketbale žien a rokovanie agrárnych komôr krajín V4 v Nitre. [photo id="2488249" /] Top foto dňa (3. ...



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germany_space_agency_moon_85_43 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (3. september 2026): Simulované mesačné prostredie, vojna na Ukrajine, MS v basketbale žien a rokovanie agrárnych komôr krajín V4 v Nitre.


[photo id="2488249" /]

Top foto dňa (3. september 2026): Simulované mesačné prostredie, vojna na Ukrajine, MS v basketbale žien a rokovanie agrárnych komôr krajín V4 v Nitre.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. september 2026): Simulované mesačné prostredie, vojna na Ukrajine a MS v basketbale žien © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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