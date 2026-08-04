|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Francúzsko podozrieva Rusko z dezinformačných útokov na prezidentských kandidátov
Tagy: Francúzske prezidentské voľby francúzsko-ruské vzťahy ruské dezinformácie ruské tajné služby umelá inteligencia (AI)
Sieť Storm-1516 podľa francúzskych tajných služieb útočila na Raphaëla Glucksmanna aj Édouarda Philippa pred voľbami v roku 2027.
Zdieľať
4.8.2026 (SITA.sk) - Sieť Storm-1516 podľa francúzskych tajných služieb útočila na Raphaëla Glucksmanna aj Édouarda Philippa pred voľbami v roku 2027.
Francúzsko podozrieva Rusko zo šírenia falošných správ o popredných politikoch, ktorí kandidujú alebo by mohli kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.
Francúzske úrady minulý týždeň odhalili dezinformačnú kampaň namierenú proti europoslancovi a kritikovi Kremľa Raphaëlovi Glucksmannovi, uviedol v utorok zdroj z bezpečnostných služieb.
Kampaň podľa neho pochádzala z propagandistickej siete Storm-1516, ktorá je spájaná s ruskými spravodajskými službami. „Ruské bezpečnostné služby začali svoje operácie na destabilizáciu volebnej kampane v roku 2027,“ vyhlásil Glucksmann.
Falošný príbeh o údajnom sprisahaní s cieľom podporiť jeho kandidatúru sa objavil na internetovej stránke napodobňujúcej francúzske médium Blast.
Obsahoval sfalšované dokumenty, hlasy vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI) a podvrhnuté video.
„Cieľom je dostať do obehu úplnú lož a očierniť osobnosti, ktoré ruský režim považuje za nepriateľské,“ povedal Glucksmann, ktorý opakovane kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu.
Storm-1516 podľa bezpečnostného zdroja v júli zacielila aj na bývalého centristického premiéra a prezidentského kandidáta Édouarda Philippa. Prostredníctvom sociálnych sietí šírila nepravdivé informácie o jeho zdravotnom stave.
Sieť je podozrivá aj zo zapojenia sa do februárovej kampane, ktorá sa snažila nepravdivo spájať prezidenta Emmanuela Macrona s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Francúzska krajná pravica pritom vidí v prezidentských voľbách v roku 2027 doteraz najväčšiu šancu na víťazstvo.
Marine Le Penová sa napriek odsúdeniu za spreneveru usiluje o svoju štvrtú kandidatúru na post prezidentky.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko podozrieva Rusko z dezinformačných útokov na prezidentských kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko podozrieva Rusko zo šírenia falošných správ o popredných politikoch, ktorí kandidujú alebo by mohli kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.
Francúzske úrady minulý týždeň odhalili dezinformačnú kampaň namierenú proti europoslancovi a kritikovi Kremľa Raphaëlovi Glucksmannovi, uviedol v utorok zdroj z bezpečnostných služieb.
Kampaň podľa neho pochádzala z propagandistickej siete Storm-1516, ktorá je spájaná s ruskými spravodajskými službami. „Ruské bezpečnostné služby začali svoje operácie na destabilizáciu volebnej kampane v roku 2027,“ vyhlásil Glucksmann.
Sfalšované dokumenty aj AI
Falošný príbeh o údajnom sprisahaní s cieľom podporiť jeho kandidatúru sa objavil na internetovej stránke napodobňujúcej francúzske médium Blast.
Obsahoval sfalšované dokumenty, hlasy vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI) a podvrhnuté video.
„Cieľom je dostať do obehu úplnú lož a očierniť osobnosti, ktoré ruský režim považuje za nepriateľské,“ povedal Glucksmann, ktorý opakovane kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu.
Spájali Macrona s Epsteinom
Storm-1516 podľa bezpečnostného zdroja v júli zacielila aj na bývalého centristického premiéra a prezidentského kandidáta Édouarda Philippa. Prostredníctvom sociálnych sietí šírila nepravdivé informácie o jeho zdravotnom stave.
Sieť je podozrivá aj zo zapojenia sa do februárovej kampane, ktorá sa snažila nepravdivo spájať prezidenta Emmanuela Macrona s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Štvrtý pokus Le Penovej
Francúzska krajná pravica pritom vidí v prezidentských voľbách v roku 2027 doteraz najväčšiu šancu na víťazstvo.
Marine Le Penová sa napriek odsúdeniu za spreneveru usiluje o svoju štvrtú kandidatúru na post prezidentky.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko podozrieva Rusko z dezinformačných útokov na prezidentských kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Francúzske prezidentské voľby francúzsko-ruské vzťahy ruské dezinformácie ruské tajné služby umelá inteligencia (AI)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, stehlíky a extrémne počasie
Top foto dňa (4. august 2026): Erupcia sopky Fuego, obnova Kozej ulice, stehlíky a extrémne počasie
<< predchádzajúci článok
Pri obci Veľaty sa počas kúpania utopil chlapec, otec ani hasiči mu už nedokázali pomôcť
Pri obci Veľaty sa počas kúpania utopil chlapec, otec ani hasiči mu už nedokázali pomôcť