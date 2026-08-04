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04. augusta 2026

Francúzsko podozrieva Rusko z dezinformačných útokov na prezidentských kandidátov


Tagy: Francúzske prezidentské voľby francúzsko-ruské vzťahy ruské dezinformácie ruské tajné služby umelá inteligencia (AI)

Sieť Storm-1516 podľa francúzskych tajných služieb útočila na Raphaëla Glucksmanna aj Édouarda Philippa pred voľbami v roku 2027.



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gettyimages 2164862209 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Sieť Storm-1516 podľa francúzskych tajných služieb útočila na Raphaëla Glucksmanna aj Édouarda Philippa pred voľbami v roku 2027.


Francúzsko podozrieva Rusko zo šírenia falošných správ o popredných politikoch, ktorí kandidujú alebo by mohli kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.

Francúzske úrady minulý týždeň odhalili dezinformačnú kampaň namierenú proti europoslancovi a kritikovi Kremľa Raphaëlovi Glucksmannovi, uviedol v utorok zdroj z bezpečnostných služieb.

Kampaň podľa neho pochádzala z propagandistickej siete Storm-1516, ktorá je spájaná s ruskými spravodajskými službami. „Ruské bezpečnostné služby začali svoje operácie na destabilizáciu volebnej kampane v roku 2027,“ vyhlásil Glucksmann.

Sfalšované dokumenty aj AI


Falošný príbeh o údajnom sprisahaní s cieľom podporiť jeho kandidatúru sa objavil na internetovej stránke napodobňujúcej francúzske médium Blast.

Obsahoval sfalšované dokumenty, hlasy vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI) a podvrhnuté video.

„Cieľom je dostať do obehu úplnú lož a očierniť osobnosti, ktoré ruský režim považuje za nepriateľské,“ povedal Glucksmann, ktorý opakovane kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu.

Spájali Macrona s Epsteinom


Storm-1516 podľa bezpečnostného zdroja v júli zacielila aj na bývalého centristického premiéra a prezidentského kandidáta Édouarda Philippa. Prostredníctvom sociálnych sietí šírila nepravdivé informácie o jeho zdravotnom stave.

Sieť je podozrivá aj zo zapojenia sa do februárovej kampane, ktorá sa snažila nepravdivo spájať prezidenta Emmanuela Macrona s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.

Štvrtý pokus Le Penovej


Francúzska krajná pravica pritom vidí v prezidentských voľbách v roku 2027 doteraz najväčšiu šancu na víťazstvo.

Marine Le Penová sa napriek odsúdeniu za spreneveru usiluje o svoju štvrtú kandidatúru na post prezidentky.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko podozrieva Rusko z dezinformačných útokov na prezidentských kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzske prezidentské voľby francúzsko-ruské vzťahy ruské dezinformácie ruské tajné služby umelá inteligencia (AI)
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