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04. októbra 2026
Top foto dňa (4. október 2026): Medzinárodný maratón mieru, požehnanie zvierat a hinduistický festival
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (4. október 2026): Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, požehnanie zvierat v kostole, futbalový zápas Ligy národov medzi Ukrajinou a Severným Írskom, opica a jej mláďa a hinduistický festival.
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4.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (4. október 2026): Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, požehnanie zvierat v kostole, futbalový zápas Ligy národov medzi Ukrajinou a Severným Írskom, opica a jej mláďa a hinduistický festival.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (4. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. október 2026): Medzinárodný maratón mieru, požehnanie zvierat a hinduistický festival © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (4. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. október 2026): Medzinárodný maratón mieru, požehnanie zvierat a hinduistický festival © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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