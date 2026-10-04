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04. októbra 2026

Severná Kórea odpálila raketu. Pred útokom niet spôsobu úniku, vyhlásila Kimova sestra


Tagy: Jadrové zbrane Umelá inteligencia Vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Technológia umelej inteligencie umožňuje rakete „meniť dráhu letu v nízkej výške“. Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na odpálenie rakety, ktorá ...



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north_korea_4582_ 676x442 4.10.2026 (SITA.sk) - Technológia umelej inteligencie umožňuje rakete „meniť dráhu letu v nízkej výške“.


Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na odpálenie rakety, ktorá podľa Pchjongjangu používa umelú inteligenciu na úpravu svojej dráhy letu. Strelu vypustili v sobotu ráno z oblasti pri východnom pobrežnom meste Wonsan a podľa juhokórejskej armády preletela viac ako 700 kilometrov.

Zmena dráhy letu v nízkej výške


Kimova vplyvná sestra Kim Jo-čong uviedla, že technológia umelej inteligencie umožňuje rakete „meniť dráhu letu v nízkej výške“, čo podľa nej znamená, že pred útokom „niet spôsobu úniku“.

Juhokórejské ministerstvo obrany toto tvrdenie odmietlo a uviedlo, že sobotňajšiu raketu bolo možné zachytiť. „Južná Kórea a Spojené štáty udržiavajú pevný spoločný obranný postoj a usudzujú, že raketa, ktorú nedávno vypustila Severná Kórea, bola jednoznačne v dosahu detekčných a zachytávacích schopností obranných prostriedkov prevádzkovaných oboma spojencami,“ uviedlo ministerstvo.

Pchjongjang zároveň vyzvalo, aby okamžite prestal s krokmi zvyšujúcimi napätie na Kórejskom polostrove, a označilo odpálenie za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Pripravenosť na protiútok


Kim Čong-un podľa štátnej agentúry KCNA po odpálení vyhlásil, že príslušníci strategických raketových síl preukázali svoju pripravenosť na protiútok. Severná Kórea podľa neho musí pokračovať v úsilí, aby protivník opakovane vnímal spoľahlivosť a ničivosť jej strategických útočných prostriedkov.

KCNA zverejnila aj presné súradnice miesta zásahu. Podľa Honga Mina z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie ich Pchjongjang tentoraz uviedol na desatinné miesta, čo podľa neho zodpovedá presnosti približne 30 centimetrov. Takáto úroveň podrobnosti podľa analytika vyjadruje sebavedomie severokórejského vedenia.

Fotografie zverejnené KCNA zachytávajú raketu stúpajúcu k oblohe a Kim Čong-una v spoločnosti jeho manželky Ri Sol-džu a dcéry Kim Ču-e. Juhokórejská rozviedka považuje Kim Ču-e, ktorá sa na verejnosti prvýkrát objavila v roku 2022, za najpravdepodobnejšiu nástupkyňu svojho otca vzhľadom na jej čoraz výraznejšiu účasť na významných štátnych a vojenských podujatiach.

Podľa KCNA bolo odpálenie súčasťou výcviku vojakov obsluhujúcich „hypersonický strategický zbraňový systém“.


Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea odpálila raketu. Pred útokom niet spôsobu úniku, vyhlásila Kimova sestra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrové zbrane Umelá inteligencia Vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
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