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05. augusta 2026
Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia košická policajná hovorkyňa Košická polícia Utopenie Veľký Draždiak Zemplínska šírava
Policajti odporúčajú nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. V piatok (5. augusta) v čase krátko pred 15:00 prijali policajti oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaka v Bratislave.
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5.8.2026 (SITA.sk) - Policajti odporúčajú nepreceňovať svoje plavecké schopnosti.
V piatok (5. augusta) v čase krátko pred 15:00 prijali policajti oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaka v Bratislave.
Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, po príchode hliadok na miesto zistili, že sa jedná o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril.
„Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci už mužovi nedokázali pomôcť," uviedla Šimková.
Tragický incident sa odohral aj na východe Slovenska, kde sa v priebehu utorka (4. augusta) stala voda a osvieženie osudným dvom deťom. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, v jednom prípade prišiel o život maloletý chlapec, ktorý sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Chlapec sa počas kúpania stratil pod hladinou. Jeho otec sa ho pokúsil nájsť, no neúspešne.
„Telo bez známok života našli príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru Michaľany. Na mieste zasahovali aj
, ktorí po príchode zabezpečili miesto a prijali opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb. Následne zadokumentovali miesto s cieľom objasniť túto tragickú udalosť," uviedla hovorkyňa.
Obhliadajúci lekár podľa nej predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany zároveň začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Vo večerných hodinách zase prijali michalovskí policajti trestné oznámenie vo veci ďalšej tragickej udalosti v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej Šírave v okrese Michalovce.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností malo podvečer počas kúpania dôjsť k utopeniu maloletého chlapca. Michalovskí policajti prípad preverujú ako podozrenie z trestného činu usmrtenia," zdôraznila Illésová. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala riziká spojené s kúpaním.
„Tragédia môže nastať v priebehu niekoľkých sekúnd a často bez jediného výkriku o pomoc. Pamätajte na základné pravidlá. Deti majte pri vode neustále pod priamym dohľadom. Nestačí, že sú nablízku – rozhodujú sekundy. Nekúpte sa na miestach, ktoré nie sú určené na kúpanie. Bagroviská, štrkoviská či rieky môžu skrývať prudké zrázy, bahno, silné prúdy alebo prekážky pod hladinou," upozornila policajná hovorkyňa. Doplnila, že alkohol za volant nepatrí, rovnako však nepatrí ani do vody.
„Alkohol znižuje schopnosť správne reagovať, zhoršuje koordináciu pohybov, podporuje precenenie vlastných síl a výrazne zvyšuje riziko tragédie," skonštatovala Illésová. Policajti tiež odporúčajú nepreceňovať svoje plavecké schopnosti.
„Únava, studená voda, kŕče či náhla zdravotná nevoľnosť môžu ohroziť aj skúseného plavca. Neskáčte do vody, ak nepoznáte jej hĺbku a dno. Ak spozorujete človeka v ohrození, okamžite privolajte pomoc na tiesňovej linke 158 alebo 112. Pri záchrane myslite aj na vlastnú bezpečnosť," dodala Illésová.
Zdroj: SITA.sk - Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti © SITA Všetky práva vyhradené.
V piatok (5. augusta) v čase krátko pred 15:00 prijali policajti oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaka v Bratislave.
Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, po príchode hliadok na miesto zistili, že sa jedná o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril.
„Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci už mužovi nedokázali pomôcť," uviedla Šimková.
Tragédia na východe Slovenska
Tragický incident sa odohral aj na východe Slovenska, kde sa v priebehu utorka (4. augusta) stala voda a osvieženie osudným dvom deťom. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, v jednom prípade prišiel o život maloletý chlapec, ktorý sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Chlapec sa počas kúpania stratil pod hladinou. Jeho otec sa ho pokúsil nájsť, no neúspešne.
„Telo bez známok života našli príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru Michaľany. Na mieste zasahovali aj
, ktorí po príchode zabezpečili miesto a prijali opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb. Následne zadokumentovali miesto s cieľom objasniť túto tragickú udalosť," uviedla hovorkyňa.
Oznámenie o ďalšej tragickej udalosti
Obhliadajúci lekár podľa nej predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany zároveň začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Vo večerných hodinách zase prijali michalovskí policajti trestné oznámenie vo veci ďalšej tragickej udalosti v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej Šírave v okrese Michalovce.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností malo podvečer počas kúpania dôjsť k utopeniu maloletého chlapca. Michalovskí policajti prípad preverujú ako podozrenie z trestného činu usmrtenia," zdôraznila Illésová. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala riziká spojené s kúpaním.
Nepreceňovanie plaveckých schopností
„Tragédia môže nastať v priebehu niekoľkých sekúnd a často bez jediného výkriku o pomoc. Pamätajte na základné pravidlá. Deti majte pri vode neustále pod priamym dohľadom. Nestačí, že sú nablízku – rozhodujú sekundy. Nekúpte sa na miestach, ktoré nie sú určené na kúpanie. Bagroviská, štrkoviská či rieky môžu skrývať prudké zrázy, bahno, silné prúdy alebo prekážky pod hladinou," upozornila policajná hovorkyňa. Doplnila, že alkohol za volant nepatrí, rovnako však nepatrí ani do vody.
„Alkohol znižuje schopnosť správne reagovať, zhoršuje koordináciu pohybov, podporuje precenenie vlastných síl a výrazne zvyšuje riziko tragédie," skonštatovala Illésová. Policajti tiež odporúčajú nepreceňovať svoje plavecké schopnosti.
„Únava, studená voda, kŕče či náhla zdravotná nevoľnosť môžu ohroziť aj skúseného plavca. Neskáčte do vody, ak nepoznáte jej hĺbku a dno. Ak spozorujete človeka v ohrození, okamžite privolajte pomoc na tiesňovej linke 158 alebo 112. Pri záchrane myslite aj na vlastnú bezpečnosť," dodala Illésová.
Zdroj: SITA.sk - Nešťastí pri vode pribúda. Vo Veľkom Draždiaku sa utopil 53-ročný muž, na východe prišli o život dve deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia košická policajná hovorkyňa Košická polícia Utopenie Veľký Draždiak Zemplínska šírava
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