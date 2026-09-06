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07. septembra 2026
Top foto dňa (6. september 2026): Projekt Živé námestie, Trans Danube Swim, preteky F1 a Nascar.
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (6. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na projekte Živé námestie, 13. ročník plaveckého podujatia Trans Danube Swim v Dunaji, preteky F1 a Nascar Cup a výbuch ohňostroja v ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (6. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na projekte Živé námestie, 13. ročník plaveckého podujatia Trans Danube Swim v Dunaji, preteky F1 a Nascar Cup a výbuch ohňostroja v Mexiku.
[photo id="2489742" /]
Top foto dňa (6. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na projekte Živé námestie, 13. ročník plaveckého podujatia Trans Danube Swim v Dunaji, preteky F1 a Nascar Cup a výbuch ohňostroja v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. september 2026): Projekt Živé námestie, Trans Danube Swim, preteky F1 a Nascar. © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2489742" /]
Top foto dňa (6. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na projekte Živé námestie, 13. ročník plaveckého podujatia Trans Danube Swim v Dunaji, preteky F1 a Nascar Cup a výbuch ohňostroja v Mexiku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. september 2026): Projekt Živé námestie, Trans Danube Swim, preteky F1 a Nascar. © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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