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06. septembra 2026

Zelenskyj v Kyjeve rokoval s Kushnerom a Witkoffom. Ukrajina vždy bola a zostane konštruktívna, povedal – VIDEO


Tagy: Americký prezident Kyjev Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Americkí predstavitelia pricestovali do ukrajinskej metropoly vlakom s cieľom oživiť rokovania o ukončení najhoršieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny. Americkí vyslanci



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americki vyslanci jared kushner a steve witkoff v kyjeve rokovali s ukrajinskym prezidentom volodymyrom zelenskym o ukonceni vojny s ruskom 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Americkí predstavitelia pricestovali do ukrajinskej metropoly vlakom s cieľom oživiť rokovania o ukončení najhoršieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny.


Americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff rokovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o ukončení vojny s Ruskom. Ich návšteva Kyjeva je prvou po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve deň predtým.

Zelenskyj zverejnil aj video


Americkí predstavitelia pricestovali do ukrajinskej metropoly vlakom s cieľom oživiť rokovania o ukončení najhoršieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny, ktorý sa po lete eskaloval. Zelensky zverejnil video zo stretnutia s Kushnerom a Witkoffom, pričom uviedol: „Rokovania sa začali.“

aj nKushner a Witkoff navštívili Moskvu už osemkrát, no doteraz nikdy neboli v Kyjeve, ktorý od februára 2022 čelí smrteľným útokom. Na stretnutí boli prítomní ajvyšší ukrajinskí bezpečnostní predstavitelia a vyjednávači spolu s niekoľkými európskymi bezpečnostnými poradcami.

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Putinovo poďakovanie Trumpovi


Ukrajinský prezident ukázal americkým vyslancom historickú katedrálu svätej Sofie, ktorá sa nachádza oproti budove ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU, ktorú v piatok zasiahla ruská dronová strela. Kremel uviedol, že rokovania boli mimoriadne úprimné a Američania predložili niekoľko nápadov na možné cesty k dohode.

Moskva zároveň vyjadrila dôveru, že dosiahne svoje vojenské ciele východne od Ukrajiny. Počas návštevy sa obe strany zaviazali, že počas troch dní nebudú útočiť na hlavné mestá.

Zelenskyj pred stretnutím vyhlásil, že Ukrajina je pripravená na rozhovory a vždy bola a zostane konštruktívna. Ruský prezident Putin pred rokovaniami uistil, že Rusko zabezpečí bezpečnosť amerických vyslancov v Kyjeve a poďakoval bývalému prezidentovi Trumpovi za jeho úsilie o ukončenie vojny.

Napriek dočasnému prímeriu v hlavných mestách pokračovali boje inde. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko za noc zaútočilo 108 dronmi a raketami, pričom Moskva tvrdí, že zostrelila 258 dronov. Kyjev informoval o desiatich obetiach ruských útokov v sobotu vrátane dieťaťa a jeho rodiny v Charkovskej oblasti a dvoch ľudí pri Kyjeve.

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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj v Kyjeve rokoval s Kushnerom a Witkoffom. Ukrajina vždy bola a zostane konštruktívna, povedal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Kyjev Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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