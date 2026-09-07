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07. septembra 2026
Top foto dňa (7. september 2026): City Park Petržalka, deň smútnku v Neplále a nočný beh v Bratislave
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (7. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na City Park Petržalka, Deň nezávislosti Brazílie, Telekom Night Run Bratislava, počasie v južnej Kalifornii počas búrok, deň smútku za obete povodní ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (7. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na City Park Petržalka, Deň nezávislosti Brazílie, Telekom Night Run Bratislava, počasie v južnej Kalifornii počas búrok, deň smútku za obete povodní v Nepále a Karibský karneval v New Yorku.
[photo id="2490471" /]
Top foto dňa (7. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na City Park Petržalka, Deň nezávislosti Brazílie, Telekom Night Run Bratislava, počasie v južnej Kalifornii počas búrok, deň smútku za obete povodní v Nepále a Karibský karneval v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. september 2026): City Park Petržalka, deň smútnku v Neplále a nočný beh v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2490471" /]
Top foto dňa (7. september 2026): Pokračujúce stavebné práce na City Park Petržalka, Deň nezávislosti Brazílie, Telekom Night Run Bratislava, počasie v južnej Kalifornii počas búrok, deň smútku za obete povodní v Nepále a Karibský karneval v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. september 2026): City Park Petržalka, deň smútnku v Neplále a nočný beh v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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