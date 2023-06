TOPFEST SLOVAKIA 2023: Koncerty Calibanu, Kabátu či Powerwolf rozpálili návštevníkov TOPFESTu v Abraháme

A hoci prvý deň poznačilo vystrájanie počasia, sobotňajšie hudobné dianie si fanúšikovia rockovej, metalovej a punkovej muziky užili dosýta.

Parádna česko-nemecká rockovo-metalová nálož

Sobotňajšie počasie a úpravy pódia umožňili organizátorom festivalu TOPFEST SLOVAKIA 2023 pokračovať v pôvodne naplánovanom programe bez akýchkoľvek obmedzení. Fanúšikovia si tak vychutnali koncert kapely Škwor. „Bolo to úžasné. Sme maximálne spokojní. Stage, zázemie, ľudia – všetko skvelé,“ povedal po vystúpení líder Petr Hrdlička, ktorý sa na slovenské publikum vždy teší. „Naše jazyky sú podobné, rozumieme si. V Poľsku či v Nemecku je to úplne iné,“ dodal. Kapela Škwor chystá na jeseň veľký narodeninový koncert pri príležitosti 25. narodenín. „Budú hostia, budú aj prekvapenia, chcem to urobiť čo najlepšie,“ pozval Hrdlička všetkých slovenských fanúšikov do pražského O2 universum.

Návštevníci festivalu sa skvele zabávali aj na koncerte nemeckej kapely Caliban, pre ktorú bol koncert na TOPFEST-e SLOVAKIA 2023 výnimočným – počas leta totiž odohrajú len pár vystúpení, keďže pripravujú nový album s poradovým číslom 14. „Na Slovensku sme už boli. Publikum bolo cool, zabávalo sa, bolo otvorené hudbe. Je super vidieť túto energiu, aj keď kapely tu majú rôzne štýly. Určite sa radi na tento festival vrátime,“ nechal sa počuť gitarista Marc Görtz.

K vrcholom sobotňajšieho dňa patril koncert kapely Kabát. „Veľmi sa už tešíme. Počuli sme, že včera to tu bolo s počasím zlé, tak sme radi, že dnes môžeme hrať,“ povedal Pepa Vojtek. Na slovenské publikum sa aj s kolegami tešil z jednoduchého dôvodu: „Čím viac na východ je publikum veselejšie, živšie, vrúcnejšie.“ Letná festivalová sezóna pre Kabát sa iba rozbieha, ale trvať bude do polovice septembra. Určite sa počas nej nájdu dni aj na nejaké dovolenkovanie. „Ale tak my aj toto berieme ako dovolenkovanie. Nie je to turné, keď koncertujeme obdeň. Je to raz za týždeň, tak sa tešíme na známych, kamarátov,“ dodal Vojtek.

Posledný koncert na hlavnom pódiu v sobotu obstarala nemecká metalová hviezda – kapela Powerwolf. Vystúpenie na festivale TOPFEST SLOVAKIA 2023 si užila – veď trvalo takmer hodinu a pol, čo nie je štandard na podobných letných open air podujatiach.

ZÁVER BUDE EPICKÝ!

Ani v nedeľu nedá festival TOPFEST SLOVAKIA 2023 jeho návštevníkom vydýchnuť. Hlavný stage odpáli šou holandskej metalovej kapely Epica na čele s charizmatickou speváčkou Simone Simons. No a v našich končinách nevídanú šou určite predvedú Austrálčania Parkway Drive. Domácu scénu budú so cťou na B Stage zastupovať Slobodná Európa či Heľenine oči.

NEDEĽNAJŠÍ LINE-UP:

AGF Stage

14:15 - Symfobia

16:15 - Dymytry

18:00 - The Amity Affliction

20:30 - Epica

23:00 - Parkway Drive

01:30 - Of Virtue

B Stage

13:15 - Slim To No Chance

15:15 - Landless

17:15 - Catastrofy

19:30 - Slobodná Európa

22:00 - Kreyson

00:30 - Heľenine oči

02:30 - The Edge Of Reason

KDE SME?

Obec Abrahám a jej RC letisko (mapa TU) sa nachádza 43 km od Bratislavy, 11 km od Trnavy, 51 km od Nitry, 89 km od Trenčína, 178 km od Brna.

Príjazd vozidiel je možný len zjednosmernenou cestou od obce Pavlice. Ňou sa dostanete na parkovisko, z ktorého sa presuniete k hlavnému vchodu do festivalového areálu. Výjazd vozidiel z parkoviska bude zjednosmernenou cestou v smere na obec Abrahám. POZOR! Cesta z/do Pustých Úľan bude pre motorové vozidlá uzatvorená. Bude po nej premávať kyvadlová doprava.

Parkovisko je v prevádzke do pondelka 26. júna 2023 do 14.00 hod.. Ak chcete byť ekologockí a idete na festival zo smeru Trnava alebo Galanta, využite kyvadlovú dopravu. Autobusy budú premávať v tridsaťminútových intervaloch v dvoch blokoch smerom do Abraháma a po polnoci naspäť. Presný harmonogram nájdete TU.

Vstupenky na festival TOPFEST SLOVAKIA 2023 sú v predaji priamo na mieste konania.