Video: Elton John uzatvoril Glastonbury 2023 svojím posledným koncertom v Británii

Britský spevák a skladateľ Elton John v nedeľu večer zakončil hudobný festival Glastonbury, ktorý sa koná v anglickom grófstve Somerset. Ako už sám skôr avizoval, išlo zároveň o jeho posledné vystúpenie v Spojenom kráľovstve.



John odštartoval koncert skladbou Pinball Wizard z repertoáru skupiny The Who. Nasledovala ukážka jeho najväčších hitov vrátane Someone Saved My Life Tonight, Your Song, Candle in the Wind, Don't Go Breaking My Heart, Crocodile Rock či I'm Still Standing. Šou vyvrcholila skladbou Rocket Man, ktorá dala názov aj autobiografickému filmu z roku 2019.



"Nikdy som si nemyslel, že niekedy budem hrať na festivale Glastonbury. Je to pre mňa veľmi výnimočná a emotívna noc," povedal 76-ročný John publiku, v ktorom bolo - ako píše stanica BBC News - podľa odhadov 120.000 ľudí. John zahral na hlavnom pódiu nazývanom Pyramid Stage celkovo 21 skladieb.



Pieseň Don't Let the Sun Go Down on Me venoval John svojmu zosnulému kolegovi Georgeovi Michaelovi, ktorý by sa práve v nedeľu dožil 60 rokov; zomrel ako 53-ročný v decembri 2017. "Živá" verzia tejto skladby - ako ich spoločné dueto - vyšla v roku 1991 a dosiahla vrchol britských rebríčkov.



Johnovo vystúpenie na festivale Glastonbury bolo súčasťou jeho rozlúčkového svetového turné s názvom Farewell Yellow Brick Road, ktoré prebieha od roku 2018 a jeho finálnou zastávkou bude 8. júla švédske hlavné mesto Štokholm.





Johnov manžel David Furnish pred koncertom pre stanicu Sky News povedal, že umelec neprestane tvoriť hudbu ani po skončení rozlúčkového turné a ešte tento rok začne pracovať na novom štúdiovom albume; tých má na konte vyše 30.