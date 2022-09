Topoľčianska sa rozrastie o nový projekt

19.9.2022 (Webnoviny.sk) -Bývanie v Bratislave – Petržalke, v blízkosti jazera Draždiak, patrí medzi veľmi vyhľadávané. Výborná dopravná dostupnosť – pokojné prostredie s priamym dopravným spojením do centra mesta, kvalitná občianska vybavenosť a možnosti aktívneho oddychu, ktoré sa nachádzajú pri novom polyfunkčnom dome sú najväčšie výhody nového projektu.V prípade projektu Topoľčianska developer stavil na komornejší projekt v blízkosti atraktívneho Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena. Osloviť by mal ľudí, ktorí majú radi mestský život ale chcú aj aktívne tráviť svoj voľný čas.Projekt rozšíri ponuku bývania v Bratislave o 60 nových bytov, 16 nebytových a 10 obchodných priestorov. Osempodlažný objekt s dvomi podzemnými parkovacími podlažiami prináša do lokality svieži architektonický koncept, no zároveň plne rešpektuje okolie. Logické a prehľadné dispozície bytov a nebytových priestorov sú prirodzene doplnené či už vlastnou loggiou alebo balkónom. Obchodné priestory v parteri ponúkajú ideálny priestor na vlastné podnikanie, ktorý si budúci majiteľ môže prispôsobiť podľa svojich predstáv. K bytom ako i ostatným priestorom je možné dokúpiť pivničnú kobku a garážové alebo vonkajšie státie. Samozrejmosťou je ekológia a trvalá udržateľnosť, preto sa v projekte využívajú najmodernejšie technológie a riešenia ako rekuperácia, tepelno-izolačné trojsklá, vegetačná strecha ako aj vodozádržné opatrenia.Developer má však rovnako ambíciu zlepšiť dopravnú situáciu v území. Z tohto dôvodu na vlastné náklady rozšíri časť komunikácie na ulici Topoľčianska z aktuálne jednosmernej na obojsmernú. V danom úseku zrekonštruuje i existujúce parkovacie miesta, zároveň vybuduje nové verejné parkovacie miesta pre existujúcich obyvateľov, doplní pešie prepojenia a v neposlednom rade sa počíta s vysadením stromovej aleje pozdĺž takto rozšírenej komunikácie.Stavba prichádza z dielne architektonického ateliéru rodinnej developerskej spoločnosti VI GROUP ktorá má za sebou 17 ročné skúsenosti s projektovaním a výstavbou rezidenčných projektov na Slovensku a v zahraničí. Za posledné obdobie sa autorsky podpísala pod budovy MATADORKA, Vila Ľadová, Starý Háj, Panónka a iné. Aktuálne realizuje projekt polyfunkčných budov RNDZ v Bratislave Rači ako aj polyfunkčný objekt MORUŠE v Ružinove.Bližšie informácie o novom projekte nájdete na www.topolcianska.sk Informačný servis