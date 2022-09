V Gerlachove vyrastie nový rezort

19.9.2022 (Webnoviny.sk) -V prvej etape sa projekt bude skladať z komplexu štyroch samostatných apartmánových domov, v súčasnosti na nevyužívanej ploche v severozápadnej časti obce Gerlachov, s výhľadom na hrebene Tatier. Apartmánové domy budú 4 podlažné so sedlovou strechou, zapadajúce do tradičnej zástavby tejto lokality. Architektúra projektu a materiály budú využívať moderné riešenia. V detailoch budú vkusne použité náznaky prvkov miestnej ľudovej architektúry a folklóru.Výstavba bude riešená etapovite, investor plánuje 3 etapy. V prvej a druhej fáze projektu je naplánovaná výstavba apartmánov, tretia fáza bude zahŕňať predovšetkým štvorhviezdičkový hotel a občiansku vybavenosť ako sú: športové ihriská, wellness, detské ihrisko, reštaurácia či kaviareň. Ambiciózny projekt developera komplexne rieši aktívny oddych a relax v každom ročnom období, zlepšuje úroveň v oblasti turistického ruchu a taktiež počíta s vybudovaním menšieho námestia vhodného aj pre podujatia obce.Prínosom tohto zaujímavého projektu bude predovšetkým skvalitnenie a lepšia dostupnosť služieb pre rezidentov rezortu a miestnych občanov, nárast atraktivity a využiteľnosti územia a vytvorenie nových pracovných miest pre miestnych obyvateľov. Chochol rezort prinesie do tejto oblasti nové prvky občianskej vybavenosti ktoré v obci chýbajú.Celé územie rezortu budú pokrývať oddychové zóny a množstvo zelene. Na zabezpečenie súkromia developer plánuje realizovať parkovú a sadovú úpravu okolia, ktorá bude tvoriť prirodzenú zelenú clonu zo susednými budovami.Predaj apartmánov v Gerlach rezorte v Gerlachove sa spúšťa dnešným dňom. Viac informácii o projekte nájdete na stránke www.gerlachrezort.sk Informačný servis