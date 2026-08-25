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25. augusta 2026

Tornádo zranilo na juhu Francúzska 41 ľudí, poškodilo stovky domov a ochromilo dopravu


Tagy: Materiálne škody Tornádo Vuelta Zranení

Najväčšie škody utrpela obec Pomas, kde vietor poškodil asi 300 domov; tisíce domácností zostali bez elektriny. Tornádo sa v pondelok prehnalo ...



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gettyimages 2155909143 676x393 25.8.2026 (SITA.sk) - Najväčšie škody utrpela obec Pomas, kde vietor poškodil asi 300 domov; tisíce domácností zostali bez elektriny.

Tornádo sa v pondelok prehnalo obcou Pomas na juhozápade Francúzska, kde zranilo 41 ľudí a poškodilo stovky domov. Úrady do postihnutej oblasti nasadili viac ako 120 záchranárov a 15 zranených previezli do nemocnice.



Vietor strhával strechy


Najväčšie škody utrpela obec Pomas s približne tisíckou obyvateľov. Poškodených bolo odhadom 300 domov, pričom vietor niektorým z nich strhol strechy. Medzi zranenými je aj tehotná žena, na ktorú sa zrútil jej dom.


Francúzske úrady predtým vyhlásili v rozsiahlych oblastiach juhozápadu krajiny druhý najvyšší stupeň výstrahy pred búrkami.



Meškanie vlakov, rušenie letov


V susednej obci Arquettes-en-Val dosiahla rýchlosť vetra podľa meteorologickej služby Météo-France až 117 kilometrov za hodinu.


Búrky narušili dopravu v celom južnom Francúzsku. Spôsobili meškania vlakov, uzavretie ciest a meškania či rušenie letov na letiskách v Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse a dokonca aj v Paríži. Približne 2 800 domácností v desiatich obciach zostalo bez elektriny.



Etapa Vuelty sa skončila v hoteli


V departemente Aude museli pre krupobitie zrušiť tretiu etapu cyklistických pretekov Vuelta, pričom jazdci museli vyhľadať úkryt a útočisko napokon našli v miestnom hoteli.


Francúzsko zaznamenáva v priemere niekoľko desiatok tornád ročne. Podľa Météo-France zatiaľ nie je jasné, ako globálne otepľovanie ovplyvňuje ich početnosť a intenzitu.




Zdroj: SITA.sk - Tornádo zranilo na juhu Francúzska 41 ľudí, poškodilo stovky domov a ochromilo dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Materiálne škody Tornádo Vuelta Zranení
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