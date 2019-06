Torres sa rozlúči s kariérou zápasom proti Villovi a Iniestovi

Na snímke Fernando Torres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 23. júna (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Fernando Torres odohrá svoj posledný zápas profesionálnej kariéry 23. augusta. Oznámil to na tlačovej konferencii v Tokiu, na ktorej informoval o ukončení kariéry."El Niňo" prestúpil v júli roku 2018 k účastníkovi japonskej J-league Sagan Tosu. V záverečnom dueli kariéry by mal nastúpiť proti tímu Vissel Kobe, v ktorého farbách hrajú Torresovi bývalí kolegovia z reprezentácie David Villa a Andres Iniesta.uviedol majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión (2008, 2012).Torres odštartoval svoju kariéru v Atleticu Madrid. V roku 2007 prestúpil do Liverpoolu, odkiaľ v roku 2011 odišiel do londýnskej Chelsea. Po nie príliš vydarenom pôsobení v AC Miláno sa v roku 2015 vrátil do Atletica. Vo finále ME 2008 proti Nemecku gólom rozhodol o triumfe Španielov 1:0. Informáciu priniesla agentúra DPA.