Basketbal: Suja je spokojný s prípravou Sloveniek

Na archívnej snímke uprostred tréner slovenskej reprezentácie v basketbale žien do 20 rokov Juraj Suja, vľavo kapitánka tímu Júlia Lelkes a vpravo Nikola Kováčiková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Piešťany 23. júna (TASR) – Nový realizačný tím, nové tváre a bilancia dve výhry a štyri prehry. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa v lete síce nepredstaví na majstrovstvách Európy, ale výber trénera Juraja Suju má za sebou dôležitý prípravný blok smerom k jesennej kvalifikácii na kontinentálny šampionát v roku 2021.Slovenky ho odštartovali koncom mája v Ružomberku, následne sa predstavili v dvojzápase proti Srbsku a Slovinsku, účinkovanie zakončili na turnaji troch krajín v Piešťanoch.zhodnotil Suja pre TASR prípravný blok so svojimi zverenkyňami.Nový reprezentačný kouč dal v lete šancu pätici dievčat, pre ktoré to boli prvé skúsenosti vo výbere žien. Išlo o Lauru Horvátovú, Michaelu Balážovú, Dominiku Drobnú, Michaelu Rakovú a Alicu Moravčíkovú.uviedol tréner Slovenska na ich adresu. Suja nemal počas prípravy k dispozícii všetky hráčky, s ktorými do budúcnosti počíta. Z rôznych dôvodov sa ospravedlnili Žofia Hruščáková, Terézia Páleníkova a Nikola Kováčiková.vyjadril sa tréner Suja o absenciách a chybách v hre.