Torunarighu z Herthy Berlín vyradilo zranenie achilovky

Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín sa bude musieť na istý čas zaobísť bez zraneného obrancu Jordana Torunarighu. Dvadsaťjedenročný nemecký zadák si zranil v ligovom súboji s Wolfsburgom (2:2) Achillovu šľachu.povedal na margo zranenia reprezentanta do 21 rokov tréner Herthy Pál Dárdai. Berlínčania, za ktorých v doterajších troch ligových zápasoch strelil tri góly slovenský reprezentant Ondrej Duda, sú v tabuľke na 4. mieste so 7 bodmi.Hertha má v rozbiehajúcej sa sezóne veľké problémy so zranenými obrancami. Chýbajú ju jej už Slovák Peter Pekarík, Holanďan Karim Rekik aj Nemec Maximilian Mittelstädt. Informovala agentúra DPA.