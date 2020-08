Toshiba po 35 rokoch končí s predajom laptopov, spoločnosť Sharp získala podiel firmy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Japonský konglomerát Toshiba predal svoje posledné podiely v spoločnosti Dynabook, ktorá vyrába osobné počítače. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že to znamená koniec jej prepojenia na výrobcu PC alebo laptopov.Spoločnosť Sharp kúpila v roku 2018 za 36 miliónov dolárov 80 % podielov Toshiby v oblasti osobných počítačov a teraz získala aj zvyšok. Informovala podľa BBC Toshiba v oficiálnom vyhlásení.Prvý laptop od Toshiby, T1100, uviedli na trh v roku 1985. Vážil štyri kilogramy a pracoval s 3,5-palcovými disketami. Najprv ho ponúkali len v Európe s cieľom predať za rok 10-tisíc kusov, cituje BBC webstránku Toshiba Science Museum.V roku 2011 Toshiba predala viac ako 17 miliónov PC, no do roku 2017 toto číslo kleslo na 1,9 milióna. V roku 2016 firma prestala vyrábať laptopy pre bežných používateľov na európskom trhu a zamerala sa len na hardvér pre firmy.