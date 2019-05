Total plánuje znížiť svoj podiel v gigantickom ropnom ložisku Kašagan

Ropná plošina francúzskej spoločnosti Total Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Astana 24. mája (TASR) - Francúzsky ropný koncern Total plánuje predať časť zo svojho podielu v gigantickom ropnom ložisku Kašagan v Kazachstane. Predaj by firme mohol priniesť do 4 miliárd USD (3,59 miliardy eur). Uviedli to štyri zdroje oboznámené s informáciami.Total kontroluje v ložisku Kašagan s produkciou približne 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) celkovo 16,8-percentný podiel. V rámci svojho podielu plánuje predať približne tretinu, dodali zdroje. Podľa nich francúzska firma v minulých mesiacoch už rokovala s čínskou štátnou ropnou spoločnosťou, firmy sa však nevedeli dohodnúť na cene.Predaj podielu v ložisku Kašagan by Totalu zabezpečil dostatok financií v situácii, keď plánuje kúpiť ropné a plynárenské aktíva americkej energetickej firmy Occidental Petroleum v Afrike. Ich hodnota sa odhaduje približne na 8,8 miliardy USD.Occidental chce časť svojich aktív predať, keďže táto spoločnosť zasa plánuje kúpiť konkurenčnú americkú firmu Anadarko. Tá je podľa niektorých médií pre Occidental zaujímavá pre svoje portfólio v bridlicových ložiskách Permskej panvy, oblasti nachádzajúcej sa na západe Texasu a juhovýchode Nového Mexika.(1 EUR = 1,1139 USD)