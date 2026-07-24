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24. júla 2026
Chorvátsky funkcionár rezignoval po zatknutí pre podozrenie z korupcie
V súvislosti s korupčným škandálom voči vedúcim osobám chorvátskeho športu sa objavili nové informácie. Chorvátsky funkcionár národného olympijského výboru rezignoval po tom, ako ho zatkli pre ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s korupčným škandálom voči vedúcim osobám chorvátskeho športu sa objavili nové informácie.
Chorvátsky funkcionár národného olympijského výboru rezignoval po tom, ako ho zatkli pre podozrenie z korupcie, informoval o tom samotný výbor. Zatknutie súvisí s rozsiahlym škandálom v národnom lyžiarskom zväze.
Podľa polície k zatknutiu prišlo v čase, keď pracuje na vydaní bývalého riaditeľa alpského lyžovania Vedrana Pavleka z Kazachstanu. Pavlek je obvinený z vedenia schémy, ktorá mala odčerpať takmer 30 miliónov eur z národného lyžiarskeho zväzu.
Riadiaci pracovník olympijského programu Damir Šegota a jeho manželka skončili v rukách strážcov zákona, potvrdili to ich právnici. Manželka podľa miestnych médií neskôr prepustili, rozhodnutie o väzbe pre Šegotu malo padnúť v piatok.
Polícia vykonala prehliadky v kanceláriách olympijského výboru, kde pôsobí Šegota a generálny tajomník Siniša Krajac. Krajac bol vypočutý ako svedok, proti nemu neboli vedené žiadne trestné konania.
Olympijský výbor zdôraznil, že jednotlivé prípady by nemali zatieňovať prácu tisícok športovcov, trénerov a pracovníkov, ktorí prispievajú k rozvoju chorvátskeho športu. V piatok tiež oznámil Šegotovu rezignáciu.
Médiá uvádzajú, že Šegota mal počas jednej dekády prijať minimálne 160-tisíc eur výmenou za nelegálne uvoľňovanie olympijských financií lyžiarskemu zväzu.
V marci generálna prokuratúra začala vyšetrovanie proti šiestim osobám vrátane Pavleka, ktorý bol neskôr zadržaný v Kazachstane. Škandál vyústil do rezignácie dlhoročného šéfa olympijského výboru Zlatka Matesu.
Pavlekova éra bola tiež časom najväčších úspechov chorvátskeho lyžovania, keď súrodenci Janica a Ivica Kosteličovci získali desať olympijských medailí.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátsky funkcionár rezignoval po zatknutí pre podozrenie z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátsky funkcionár národného olympijského výboru rezignoval po tom, ako ho zatkli pre podozrenie z korupcie, informoval o tom samotný výbor. Zatknutie súvisí s rozsiahlym škandálom v národnom lyžiarskom zväze.
Podľa polície k zatknutiu prišlo v čase, keď pracuje na vydaní bývalého riaditeľa alpského lyžovania Vedrana Pavleka z Kazachstanu. Pavlek je obvinený z vedenia schémy, ktorá mala odčerpať takmer 30 miliónov eur z národného lyžiarskeho zväzu.
Riadiaci pracovník olympijského programu Damir Šegota a jeho manželka skončili v rukách strážcov zákona, potvrdili to ich právnici. Manželka podľa miestnych médií neskôr prepustili, rozhodnutie o väzbe pre Šegotu malo padnúť v piatok.
Polícia vykonala prehliadky v kanceláriách olympijského výboru, kde pôsobí Šegota a generálny tajomník Siniša Krajac. Krajac bol vypočutý ako svedok, proti nemu neboli vedené žiadne trestné konania.
Olympijský výbor zdôraznil, že jednotlivé prípady by nemali zatieňovať prácu tisícok športovcov, trénerov a pracovníkov, ktorí prispievajú k rozvoju chorvátskeho športu. V piatok tiež oznámil Šegotovu rezignáciu.
Médiá uvádzajú, že Šegota mal počas jednej dekády prijať minimálne 160-tisíc eur výmenou za nelegálne uvoľňovanie olympijských financií lyžiarskemu zväzu.
V marci generálna prokuratúra začala vyšetrovanie proti šiestim osobám vrátane Pavleka, ktorý bol neskôr zadržaný v Kazachstane. Škandál vyústil do rezignácie dlhoročného šéfa olympijského výboru Zlatka Matesu.
Pavlekova éra bola tiež časom najväčších úspechov chorvátskeho lyžovania, keď súrodenci Janica a Ivica Kosteličovci získali desať olympijských medailí.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátsky funkcionár rezignoval po zatknutí pre podozrenie z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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