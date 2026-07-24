Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. júla 2026

Chorvátsky funkcionár rezignoval po zatknutí pre podozrenie z korupcie



V súvislosti s korupčným škandálom voči vedúcim osobám chorvátskeho športu sa objavili nové informácie. Chorvátsky funkcionár národného olympijského výboru rezignoval po tom, ako ho zatkli pre ...



Zdieľať
370472354_624255933172473_6329415685320549846_n 24.7.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s korupčným škandálom voči vedúcim osobám chorvátskeho športu sa objavili nové informácie.


Chorvátsky funkcionár národného olympijského výboru rezignoval po tom, ako ho zatkli pre podozrenie z korupcie, informoval o tom samotný výbor. Zatknutie súvisí s rozsiahlym škandálom v národnom lyžiarskom zväze.

Podľa polície k zatknutiu prišlo v čase, keď pracuje na vydaní bývalého riaditeľa alpského lyžovania Vedrana Pavleka z Kazachstanu. Pavlek je obvinený z vedenia schémy, ktorá mala odčerpať takmer 30 miliónov eur z národného lyžiarskeho zväzu.

Riadiaci pracovník olympijského programu Damir Šegota a jeho manželka skončili v rukách strážcov zákona, potvrdili to ich právnici. Manželka podľa miestnych médií neskôr prepustili, rozhodnutie o väzbe pre Šegotu malo padnúť v piatok.

Polícia vykonala prehliadky v kanceláriách olympijského výboru, kde pôsobí Šegota a generálny tajomník Siniša Krajac. Krajac bol vypočutý ako svedok, proti nemu neboli vedené žiadne trestné konania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Olympijský výbor zdôraznil, že jednotlivé prípady by nemali zatieňovať prácu tisícok športovcov, trénerov a pracovníkov, ktorí prispievajú k rozvoju chorvátskeho športu. V piatok tiež oznámil Šegotovu rezignáciu.

Médiá uvádzajú, že Šegota mal počas jednej dekády prijať minimálne 160-tisíc eur výmenou za nelegálne uvoľňovanie olympijských financií lyžiarskemu zväzu.

V marci generálna prokuratúra začala vyšetrovanie proti šiestim osobám vrátane Pavleka, ktorý bol neskôr zadržaný v Kazachstane. Škandál vyústil do rezignácie dlhoročného šéfa olympijského výboru Zlatka Matesu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pavlekova éra bola tiež časom najväčších úspechov chorvátskeho lyžovania, keď súrodenci Janica a Ivica Kosteličovci získali desať olympijských medailí.



Zdroj: SITA.sk - Chorvátsky funkcionár rezignoval po zatknutí pre podozrenie z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Totálny futbal Španielska a kontroverzný Trump – šampionát, ktorý zmenil pravidlá hry – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 