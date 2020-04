Tóth a Pribilinec majú miesto v histórii atletiky, patria do Top 10 vo svojich disciplínach

Pribilinec zlatý v Soule

Úradujúci šampión Tóth

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Prestížny americký magazín Track and Field News zverejnil historicky najlepšiu desiatku pretekárov v jednotlivých atletických disciplínach. Do elitného výberu sa dostali aj dvaja Slováci, ktorí sa môžu pýšiť ziskom zlatej olympijskej medaily.V chôdzi na 20 km obsadil medzi elitou deviatu priečku Jozef Pribilinec a na rovnakej pozícii sa v chodeckej päťdesiatke umiestnil Matej Tóth. Informoval o tom aj portál atletika.sk.Na základe umiestnení v jednotlivých rokoch (1947 - 2019) označil magazín Track and Field News za najlepšieho chodca na 20 km Jeffersona Péreza.Ekvádorčan získal 110 bodov, vďaka čomu o šesť bodov zdolal Maurizia Damilana z Talianska. Už s výraznejším odstupom skončil tretí Španiel Francisco Fernández (79).Jozefovi Pribilncovi bolo pridelených 52 bodov, pričom v ročných vydaniach figuroval trikrát v Top 10 (1983, 1986 a 1988). Zlatú olympijskú medailu získal v Soule 1988 a tiež je dvojnásobným majstrom sveta z chodeckej dvadsiatky.Kráľom najdlhšej atletickej disciplíny stal Nemec Hartwig Gauder, ktorý o jeden bod zdolal Roberta Korzeniowského z Poľska (94). Bronzový stupienok obsadil španielsky veterán Jesús Ángel García.Zaujímavosťou je, že pred deviateho Tótha (63), ktorý je úradujúcim olympijským šampiónom, sa dostali aj jeho dvaja veľkí súperi. Austrálčan Jarred Tallent skončil šiesty (72) a siedmy bol Francúz Yohann Diniz (70).Rodák z Nitry Tóth rovnako ako Pribilinec trikrát figuroval v Top 10 v rámci ročných vydaní rebríčka (2010 2015, 2016).