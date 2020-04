Veľký Wayne Gretzky je optimista a verí, že sa kanadsko-americká NHL dohrá v lete

V hre aj neutrálne dejiská

Pozitívne naladený Gretzky

21.4.2020 - Čoraz viac zámorských odborníkov či bývalých hokejistov sa prikláňa k názoru, že prerušená NHL sa toto leto dočká svojho pokračovania aj vyvrcholenia. Zatiaľ nevedno v akej podobe, záležať bude na ďalšom vývoji pandémie koronavírusu na severoamerickom kontinente.Medzi optimistov, ktorí prognózujú letné hokejové večery, patrí aj najväčšia legenda NHL, dnes 59-ročný Kanaďan Wayne Gretzky."Naozaj verím, že sa situácia vyrieši a v júni, júli a auguste uvidíme hokej a aj iné športy. Možno v inej podobe ako sme zvyknutí, ale bude sa hrať. Myslím si, že sa to stane," uviedol Wayne Gretzky, cituje ho portál The Score.Stredný útočník známy pod prezývkou "The Great One" je držiteľ unikátneho rekordu 2857 bodov v NHL a ako hráč Edmontonu štyrikrát zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.Hokejový život v slávnej profilige sa zastavil 12. marca a vedenie súťaže už viackrát upozornilo, že ak to bude potrebné, bude sa hrať aj do neskorého leta. Momentálne je stále v hre väčší počet scenárov na pokračovanie.Zvažuje sa modifikovanie roky platnej štruktúry play-off, či z hľadiska bezpečnosti odohranie čo najväčšieho počtu zápasov v neutrálnych dejiskách bez divákov.Napriek množstvu prekážok Gretzky zostáva pozitívne naladený. "Možno sa mýlim a som príliš veľký optimista. Už len to, že sa hýbeme a uvažujeme o pokračovaní, je dobré znamenie v biznise aj športe. Naozaj to vidím tak, že v priebehu najbližších mesiacov sa udejú pozitívne veci," doplnil Gretzky.Spojené štáty americké sú momentálne najviac zasiahnutou krajinou sveta novým koronavírusom. Podľa najnovších údajov sa ochorením nakazilo už takmer 800 000 ľudí a vyše 40 000 mu podľahlo.Napriek tomu všetky veľké severoamerické súťaže v kolektívnych športových zvažujú svoje pokračovanie v sezóne. Golfová PGA Tour už dokonca oznámila návrat športovcov do akcie po 11. júni bez divákov. Zatiaľ ide o pohotovostný plán.