Toto auto vám vyrazí dych

S novým A 35 napĺňame v každom detaile sľub jazdného výkonu značky a ponúkame dych berúcu priečnu dynamiku na úrovni dnešného A 45, poznamenal pri uvedení „do života“ nového modelu s ešte športovejším „duchom“ Tobias Moers, predseda obchodného vedenia spoločnosti Mercedes-AMG.





Portfólio základných modelov značky Mercedes-AMG tak rozšíril úplne nový A 35 4MATIC (kombinovaná spotreba 7,4 až 7,3 l/100 km) s náhonom na všetky kolesá poháňaný novo vyvinutým dvojlitrovým (1 991 cm3) štvorvalcom (225 kW/306 k; 400 Nm) preplňovaným twin-scroll turbodúchadlom, s variabilným ventilovým rozvodom CAMTRONIC, inteligentným teplotným manažmentom a zníženým vnútorným trením.Zosilnená holá karoséria so zvýšenou torznou tuhosťou, podvozok so špecifickými dielmi, náhon na všetky kolesá, agilná prevodovka, jazdné programy s veľkým rozpätím či precízne nastavenie novinky umožňuje maximálnu dynamiku jazdy pri zachovaní komfortu v každodennom používaní.Jazdné výkony na úrovni športového vozidla (zrýchlenie 0-100 km/h za 4,7 sekundy) a špecifický dizajn posilňujú príslušnosť A 35 4MATIC k rodine vozidiel orientovaných na vysoký výkon. Vo svetovej premiére sa ako nový člen rodiny Mercedes-AMG predstaví v rámci parížskeho autosalónu (2. októbra 2018).Agilitu a dynamiku nového A 35 4MATIC zvyšuje dvojspojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G so sériovou funkciu PRETEKÁRSKY ŠTART (RACE START). Prevodové pomery jazdných stupňov prevodovky umožňujú spontánne zrýchlenie, krátke časy preradenia a optimálne reakcie pri preradení. Sériový náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC plynulo variabilne (podľa požiadaviek na dynamiku jazdy) prenáša hnaciu silu od náhonu na čisto predné kolesá až po rozdeľovanie v pomere 50 ku 50 medzi obe nápravy.Päť jazdných programov AMG DYNAMIC SELECT: “Klzká vozovka“ (nový program na šmykľavý povrch), “Komfort“, “Šport“, “Šport+“ a “Individuálny“ umožňuje charakteristiky jazdy vozidla od komfortnej až po dynamickú, čomu sa prispôsobujú odozvy motora i prevodovky. Adaptívne nastaviteľné tlmenie (na želanie) ponúka tri režimy regulácií podvozka, od zvýraznenia komfortu až po športovo orientované.Vysokovýkonná brzdová sústava (dimenzovaním zodpovedá osvedčenému A 45 4MATIC) zabezpečuje stabilné spomalenie a krátke brzdné dráhy. Na prednej náprave má novo vyvinuté štvor-piestové pevné strmene a brzdové kotúče 350 mm, na zadnej jedno-piestové plávajúce strmene a kotúče 330 mm. Od vyváženého až po energický zvuk vytvára vozidlu výfuková sústava AMG sériovo vybavená automaticky riadenou klapkou spalín.Medzi charakteristické vizuálne prvky nového A 35 4MATIC patrí okrem iného v prednej časti obloženie chladiča s dvojitou lamelou, spojler predného nárazníka AMG Line a predný rozdeľovač prúdenia. Zboku zaujmú napríklad aerodynamicky optimalizované 18-palcové disky z ľahkej zliatiny. Zozadu spojler zadného nárazníka s novou vložkou difúzora, odtrhová hrana na streche a dve okrúhle koncovky výfuku.Športový interiér A 35 4MATIC dostal sedadlá v imitácii kože ARTICO s mikrovláknom DINAMICA v čiernej farbe s červeným kontrastným švom a červenými bezpečnostnými pásmi (alternatívne v imitácii kože ARTICO v čiernej/digitálnej šedej farbe).Dokonalé ovládanie zabezpečuje nová generácia volantov AMG s integrovanými dotykovými tlačidlami. Vozidlu nechýba inovatívna koncepcia obsluhy a zobrazovania multimediálnym systémom MBUX s pokrokovým ovládaním hlasom aktivovaným zvolaním: „Hey, Mercedes“. Pre A 35 4MATIC je na želanie (ako súčasť MBUX) aj virtuálny pretekársky inžinier AMG Track Pace.