Radíme: Chrípku treba vyležať, upozorňujú odborníci

Bratislava 10. októbra (TASR) – Liečba chrípky je v kompetencii klinických lekárov. Ochorenie by sa v žiadnom prípade nemalo prechodiť, je potrebné ho vyležať, upozorňujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Začala sa totiž chrípková sezóna, ktorá trvá od 1. októbra až do konca apríla.Podľa odborníkov z ÚVZ SR je liečba chrípky symptomatická, teda spočíva v zmierňovaní príznakov a podávaní liekov na zníženie teploty, proti kašľu, bolesti hlavy či proti zápalu dýchacích ciest.Chrípka je vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. "Antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú," uvádza ÚVZ SR. Použijú sa však, ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou, napríklad zápalmi ucha, prínosových a čelových dutín, nosa, priedušiek či pľúc.Dôležitý je podľa ÚVZ SR zvýšený príjem tekutín, vitamínov a pokoj na lôžku. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní či týždňov po ústupe chrípky.Rovnako dôležité je to, aby ľudia s príznakmi chrípky obmedzili na najnižšiu možnú mieru kontakt s ostatnými ľuďmi. "Chorí by mali používať jednorazové papierové vreckovky, po použití ich zahodiť a umyť si ruky," odporúča ÚVZ SR.