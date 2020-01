Toto boli úspechy našich miest a obcí v roku 2019

Kombosnímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Počas uplynulého roka zaznamenali úspechy viaceré slovenské mestá či obce, ale aj ich obyvatelia. TASR prináša výberovú chronológiu pozitívnych správ zo slovenských regiónov.- Košice sa stali oficiálne Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019. Titul mesto získalo ako prvé z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí.– Vláda odobrila rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici za viac ako 100 miliónov eur. Nemocnica by mala byť obnovená v roku 2023.– Národná zoologická záhrada Bojnice začala s výstavbou pavilónu so zeleňou pre slonice Maju a Gulu. Stavba má stáť viac ako štyri milióny eur. Slony chová bojnická zoo ako jediná na Slovensku.- Lekári z bratislavského Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby unikátnym spôsobom operovali mozgové tepny. Operovali 35-ročného pacienta s mozgovou aneuryzmou. Použili špeciálne zariadenie pre komplikované anatomické pomery výdute v mozgu.- Považskobystrickí jaskyniari objavili v Strážovských vrchoch nad obcou Pružina dve nové jaskyne. Ide o jaskyne, ktoré svojou veľkosťou prepíšu poradie najdlhších a najhlbších jaskýň Strážovských vrchov a kvapľovou výzdobou sa zaradia medzi najkrajšie na Slovensku.– Počas brigády v obci Divín v okrese Lučenec sa podarilo vyčistiť osem čiernych skládok a ďalšie lokality. Akciu zorganizovalo poľovnícke združenie Grúň Divín.– Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod touto značkou. Absolventi dvoch jej fakúlt tak dostávajú európske certifikáty EUR – ACE.- Trnava obhájila svoju kandidatúru a v roku 2020 ponesie titul Európske mesto športu. Ocenenie jej udelila Federácia európskych hlavných miest a miest športu v Bruseli.- V povodí Ipľa v okrese Lučenec ornitológovia zaregistrovali nový hniezdiaci vtáčí druh v rámci Slovenska - pár labutí spevavých (Cygnus cygnus). Ide o zistenie nového hniezdneho druhu na Slovensku po desiatich rokoch.- Tatranské bystriny oživila nová generácia pstruhov. Počas júna totiž vypustili lesníci do vodných tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku 60.000 kusov násad pstruha potočného.- Najkrajší list 2019 na Slovensku napísala šiestačka Michaela Poljovková z Krupiny. List žiačky Základnej školy Jozefa Cígera Hronského postúpil do celosvetovej súťaže Najkrajší list 2019. Michaela sa v ňom snažila opísať prekvapenie svojho brata, ktorému priniesol na narodeniny poštár veľký balík.- Vo vnútrozemskej delte Dunaja vzniká nová turistická destinácia. V Kolárove v okrese Komárno odovzdali do užívania novú cyklotrasu. Jej vybudovanie spolu s vytvorením novej webovej stránky je súčasťou projektu s názvom Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne.– Na kvetnej lúke Hája-Nicovô v Liptovskom Mikuláši pribudol domček, ktorý poskytuje úkryt pre mnohé druhy hmyzu. Postavili ho ako súčasť projektu mesta s názvom Lesopark Háj-Nicovô - prírodovedecká náučná trasa, na ktorej participovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.- Prievidzské letisko má od júla štatút colného letiska. Môžu na ňom pristávať lietadlá z tretích krajín, teda mimo Európskej únie, rovnako sú možné odlety do tretích krajín. Letisko sa týmto stalo colnou hranicou EÚ.- Zástupcovia Slovenského zväzu včelárov podpísali so štátnymi Lesmi SR memorandum o spoločnom postupe pri návrate včiel do lesa, ktorý je ich prirodzeným prostredím. Spolupráca má viesť k tomu, aby sa do lesov dostalo viac úľov.- Stredoslovenské múzeum, ktoré patrí k najstarším kultúrnym inštitúciám v Banskej Bystrici a medzi najstaršie v Banskobystrickom kraji, oslávilo 130. výročie svojho založenia. Múzeum uchováva viac ako 180.000 zbierkových predmetov, ktorými približuje vývoj spoločnosti a prírody stredného Slovenska.30. júla - Začala sa výstavba severného obchvatu Prešova. Rýchlostná cesta s dĺžkou 4,3 kilometra má skrátiť čas potrebný na prejazd o približne deväť minút. Stavba má byť dokončená na jar v roku 2023.- Ženský spevácky zbor Úsmev, ktorý funguje pod Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, uspel v medzinárodnej súťaži zborového umenia v talianskom Rimini. Z festivalu si koncom septembra doniesol dve medaily.- Viac ako štyri desiatky študentov v odbore praktická sestra privítala Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Je prvou na hornej Nitre a v poradí treťou v Trenčianskom kraji tohto zamerania a do budúcna by sa mala rozšíriť ešte o ďalšie odbory.- Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu si prevzalo v Gbeľanoch pri Žiline viac ako 200 študentov zo Žilinského a Banskobystrického kraja.- Dlhotrvajúci súdny spor medzi Novou Baňou a susednou obcou Brehy o vymedzenie katastrálnej hranice ukončila vzájomná dohoda.– Vláda schválila hranice Karpatských bukových lesov. Po 12 rokoch tak má mať Slovensko jasne vymedzené hranice lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.- Chirurgovia v Nemocnici Komárno úspešne zaviedli inovatívnu techniku na operáciu pruhu v brušnej stene, ktorá sa až doteraz na Slovensku nepoužila. Zdokonalená laparoskopická technika znamená pre pacienta zníženie bolestivosti po operačnom zákroku a veľmi rýchly návrat do bežného života.– Vláda odsúhlasila 7,1 milióna eur na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sídli v Medzilaborciach. Rekonštrukcia má zatraktívniť múzeum, mesto a región.- Unikátnu operáciu skoliózy novým systémom detský Polaris 4,75 vykonali lekári z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Počas niekoľkohodinového zákroku vložili do chrbtice dieťaťa nový typ dynamického fixátora, ktorý umožní ďalší rast chrbtice, zlepší deformitu a zabráni jej ďalšiemu zhoršovaniu.- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb ako jediné pracovisko na Slovensku niekoľkokrát úspešne implantovalo umelé srdce. V rámci krajín V4 bolo zároveň prvé, ktoré odštartovalo program SynCardia TAH - Total Artificial Heart.- Obec Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom získala za svoje odpadové hospodárstvo ocenenie Zlatý mravec 2019. Hodnotiaca komisia ocenila komplexnosť zavedeného systému nakladania s odpadmi, ktorá umožňuje zber triedeného odpadu vo všetkých častiach obce.- Dedinou roka 2019 sa stala obec Papradno v Považskobystrickom okrese. Súťaž prezentuje krásy, jedinečnosť a úspechy vidieka.– V Hlohovci po desaťročiach obnovili zámok, ľudia si ho mohli ísť po prvýkrát pozrieť začiatkom novembra. Na rekonštrukciu išlo viac ako 2,6 milióna eur.– Zverejnili výsledky hlasovania o naj mesto, obec a primátora Slovenska. Najkrajším mestom roka je podľa nich Trnava, obcou Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava.