Toto je 12 najlepších slovenských malých a stredných firiem Slovenska v rebríčku Diamanty slovenského biznisu 2021

Tretie víťazstvo si zaknihoval PIXEL FEDERATION



Štvrtýkrát ocenená rodinná firma Gevorkyan



Na východnom Slovensku sa z 3. miesta na čelo rebríčka prepracovala firma Slovakia Trend Export – Import



Výsledky ukázali skutočnú pestrosť podnikateľského prostredia na Slovensku: každá z dvanástich ocenených firiem zastupovala iný biznis sektor



V Bratislave dlhodobo kraľujú IT firmy

Na západnom slovensku dominujú výrobné firmy

V stredoslovenskom regióne jednotkou online marketingová firma

Lídrom rebríčka na východe distribútor záhradnej techniky

Diamanty slovenského biznisu dlhodobo oceňujú zdravo rastúce menšie firmy







Bratislava

Západ

Stred

Východ





1. PIXEL FEDERATION

1. PHARMAGAL-BIO

1. Hyperia

1. Slovakia Trend Export-Import





2. Compass Europe

2. EKOM

2. TEMPO KONDELA

2. VEDOS





3. XIMEA

3. Aquatec VFL

3. Gevorkyan

3. HORTI







O spoločnosti Enterprise Investors

O magazíne Forbes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) -Na 13. odovzdávaní cien pre najlepšie malé a stredné slovenské firmy za rok 2021, ktoré sa uskutočnilo v pezinskom Palace Art Hotel, získalo ocenenie dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava.na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov. Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a private equity investor Enterprise Investors.V Bratislave najrýchlejšie a najzdravšie rástol celosvetovo úspešný herný developer, firma, ktorá obsadila 1. pozíciu v rebríčku už tretíkrát (2015, 2018, 2021). Druhú pozíciu v bratislavskom regióne obsadil výrobca spoločnosťa tretiu pozíciu vývojár a výrobca kamerových a optických systémov, spoločnosťJednotkou v rebríčku na západnom Slovensku sa stala nitrianska spoločnosť, významný slovenský výrobca veterinárnych imunologických prípravkov, ktorý sa špecializuje sa na výskum, vývoj a výrobu vírusových a bakteriálnych vakcín. Dvojkou rebríčka sa stal vývojár a výrobca ekologických kompresorov, spoločnosťz Piešťan a tretia pozícia patrí výrobca čistiarní odpadových vôdz Dubnice nad Váhom.V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila spoločnosťzo Žiliny, ktorá vyvíja riešenia pre klientov z celého sveta v oblasti online marketingu, lead generation, SEO a ďalších segmentoch. Na druhom mieste sa výsledkami umiestnila spoločnosťz Tvrdošína, ktorá sa zaoberá malo- a veľkoobchodom v segmente nábytku. Tretia pozícia patrí rodinnej firmez Vlkanovej, ktorá vyvíja a vyrába kovové komponenty technológiami práškovej metalurgie.Spoločnosťzo Sobraniec sa z minuloročnej 3. pozície v rebríčku posunula na lídra na východnom Slovensku. Od roku 1992 sa spoločnosť vypracovala v strednej Európe medzi najväčších distribútorov a predajcov záhradnej techniky. Druhá pozícia patrí firmez Lipian nad Torysou, ktorá podniká v oblasti nákladnej prepravy. Tretiu pozíciu získala spoločnosť, ktorá sa zaoberá dovozom, balením a distribúciou čerstvého ovocia a zeleniny.získala spoločnosť Hyperia azískala spoločnosť Gevorkyan.Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 2 – 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania."Malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Tie, ktoré sme ocenili tento rok, majú šancu zásadne vyrásť a dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy,” povedal na slávnostnom odovzdávaní cien Martin Chocholáček, viceprezident spoločnosti Enterprise Investors.Juraj Porubský, šéfredaktor magazínu Forbes, k oceneniu dodal: "Som rád, že máme opäť možnosť odovzdať ocenenia najlepším malým a stredným firmám. Práve v ťažkých časoch, ktorými firmy prechádzali v poslednom čase, je dôležité hľadať dobrý dôvod na oslavu. Chcem zdôrazniť, že ocenené firmy sú malé giganty. Malé, pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti. A giganty, pretože vidíme ich význam v budúcnosti.""Banky sú neviditeľné alebo nepopulárne. Sme radi, že sme boli za posledné dva roky neviditeľní, to znamená, že sme to robili dobre a prispeli sme svojou trochou k riešeniu situácie. Sme tu preto, aby sme ocenili vás, podnikateľov," povedal Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB banky.Súčasťou vyhlasovania výsledkov je každý rok popoludňajšia konferencia, na ktorej sa diskutuje napríklad aj o tom, kto podrží slovenské firmy, ako plánovať v neistých časoch či ako sa firmy prispôsobili fungovaniu online.Rebríček najrýchlejšie rastúcich malých a stredných firiem Diamanty slovenského biznisu 2021Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,1 mld. eur do 150 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 135 investícií v objeme 4,2 mld. Eur, ktoré vrátili svojim investorom. Na Slovensku pôsobí nepretržite od roku 2001.Magazín Forbes vychádza od roku 1917, patrí k najcitovanejším svetovým periodikám a je považovaný za najlepší biznisový magazín na svete. Na Slovensku magazín vychádza už od novembra 2010 a prináša témy z oblasti ekonomiky, financií a podnikania s globálnym pohľadom. Predstavuje podnikanie a biznis ako dôležitú súčasť života, prináša inšpiratívne príbehy slovenských aj zahraničných podnikateľov. Pravidelne zostavuje rebríčky úspešných ľudí a spoločností doma a vo svete. Forbes s partnermi realizuje analýzy a prieskumy zamerané na podnikateľské prostredie, monitoruje nové spoločnosti, startupy a mladé talenty, sleduje malé a stredné spoločnosti a prináša profily tých najzaujímavejších a najúspešnejších slovenských podnikateľov.Informačný servis