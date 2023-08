Toto je Najlepšia kniha o svojpomoci. Vyskúšajte ju!

Najlepšia kniha o svojpomoci je úplne iná ako príručky, s ktorými ste sa stretli doteraz. Vďaka každodenným pozitívnym afirmáciám a terapeutickým aktivitám, ktoré povzbudzujú k sebareflexii, pozitívnemu mysleniu, zdravému vyjadrovaniu emócií a k sebaláske, získate neoceniteľnú podporu na ceste osobného rastu.

Denník vás povedie k zdravšiemu vzťahu so sebou aj s inými a povzbudí vás, aby ste si prostredníctvom vlastných rozhodnutí utvárali svoj osud. Ste pripravení vydať sa na cestu sebapoznávania a stať sa najlepšou verziou samých seba?

„Ja si denník píšem takmer dve desaťročia, vďaka tomu je dnes môj pohľad na život úplne iný a zároveň to podporilo môj osobný rast,“ tvrdí Vex. „Za mnohé z toho, kým dnes som a čo robím, vďačím každodennému písaniu denníka. Zato Kaushal dosť bojuje s tým, aby sa denníku svedomito venovala – niekoľko rokov si ho striedavo píše a nepíše.“

Ich úmyslom bolo inovovať spôsob, akým si píšeme denník. Rozhodli sa to urobiť s pomocou jeho vrodenej lásky k sebaobjavovaniu a písaniu denníka ako ceste k pochopeniu seba samého a svojich skúseností a kreativity.

V denníku nájdete mix otázok, aktivít a overených techník, ktoré vám pomôžu mať sa čo najlepšie. „Veríme, že sme vytvorili jednoduchý, a napriek tomu vzrušujúci denník, ktorý ponúka všetko potrebné na to, aby ste dosiahli čo najvyšší potenciál,“ dodáva Vex King.

Najskôr sa venujú tomu, ako vlastne písať denník – prečo si ho písať, kto by si ho mal písať, kedy a kde.

Potom už nasledujú strany Ako používať tento denník – koleso emócií, sebareflexia, aktivity zamerané na všímavosť ap. Nechýbajú každodenné rutiny, aj Vexova súprava na upokojenie.

Najlepšia kniha o svojpomoci je výborná pre tých, čo s písaním denníka váhali, alebo začínajú. Navedie ich tým správnym smerom, inšpiruje, ukáže, o čom a ako písať. Nemusíte vymýšľať a hľadať, ako to robiť, aby vám to prinášalo pozitíva. Stačí sa držať tejto knižky.

Vex King

Je mentálny kouč a tvorca obsahu v sociálnych médiách, preslávil sa najmä na Instagrame. Otec mu zomrel, keď mal šesť mesiacov, a matka sama vychovávala svoje deti v duchu indických tradícií. V detstve zažil biedu, bezdomovectvo, rasistické útoky, napriek tomu sa dobre učil a vyštudoval odbor podnikové informačné systémy. Zamestnal sa ako systémový analytik, potom sa začal venovať hudobnej produkcii, kde spolupracoval s mnohými hudobnými hviezdami.

Pri práci prichádzal do kontaktu s ľuďmi, ktorí ho často žiadali o radu v rôznych životných situáciách, a tak sa postupne začal venovať poradenstvu a mentálnemu koučingu. Popritom sa na internete delil s čitateľmi o svoje myšlienky a ohromilo ho, aký mali obrovský ohlas. Do roka získal na Instagrame stotisíc sledovateľov.

Jeho manželka Kaushal má na YouTube takmer dva milióny sledovateľov a je najúspešnejšou ázijskou guru krásy. Svoj úspech pripisuje vo veľkej miere Vexovmu vplyvu.

Vex vydal svoju dlho očakávanú prvú knihu Dobré vibrácie, dobrý život v roku 2018 a ďalší titul, Healing Is the New High, vychádza vo Veľkej Británii na jar 2021. Vex sa stal výraznou osobnosťou v oblasti osobného rozvoja. Svoje hlboké duchovné poznanie sprostredkúva ostatným jednoducho a zrozumiteľne, často sa opiera o príbehy z vlastného života a ponúka praktické riešenia.