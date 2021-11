Toto môže urobiť iba zhúlený človek, zaútočil Fico na Sulíka a vyzýva Hegera, aby konal (video)

Prehrešok a poklesok

Šašo v straníckom tričku

„Sulík môže kľudne niekoho zabiť, ale prežije," zhodnotil Fico.

4.11.2021 - Dvadsaťšesťročná dcéra ministra hospodárstva Richarda Sulíka išla vládnym lietadlom na výstavu Expo Dubaj 2020 ako odborník na energetické právo.Na tlačovej besede na to upozornil predseda opozičnej strany Smer - SD Robert Fico. Podľa bývalého premiéra má na základe zverejnenej zmluvy na výstave ochraňovať energetické záujmy Slovenskej republiky. „Na čo tam išla? Na výlet tam išla,” skonštatoval Fico.Takéto konanie je podľa neho taký prehrešok a poklesok, že je to mimo akejkoľvek súdnosti a zdravého rozumu. „Môže toto urobiť normálny človek? Môže toto urobiť súdny človek? Toto môže urobiť iba zhúlený človek,” povedal expremiér.Strana Smer - SD nebude podľa Ficových slov podávať na ministra hospodárstva v tejto veci ďalší návrh na vyslovenie nedôvery, nevidia v tom zmysel. Podľa nich by mal konať premiér Eduard Heger. „Ale neurobí nič, je to politická trasorítka," skonštatoval Fico.Pod bývalého predsedu vlády je aktuálne každý člen vlády prakticky neodvolateľný, keďže v prípade odchodu iba jedného ministra by padla celá vláda.Šéfovi liberálov vyčítal aj to, že v Dubaji robí reklamu vlastnej politickej strane, keď v tričku Sloboda a Solidarita (SaS) varil bryndzové halušky. „V straníckom tričku tam robí šaša, on tam nešiel za peniaze SaS, ale za štátne peniaze. A robí tam reklamu politickej strane SaS," uzavrel expremiér.Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.