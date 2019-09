Toto sú vaše najväčšie problémy vo vzťahu podľa znamení

Profesionálny astrológ Astrobabe vysvetľuje, aké sú vaše najväčšie slabosti, ktoré spôsobujú konflikty v partnerskom živote. A navyše radí, ako ich prekonať.

Baran

Baran je veľmi netrpezlivé znamenie zverokruhu, takže môžete mať problémy s partnerom, ktorý je omnoho citlivejší a opatrnejší ako vy. Naučte sa byť trpezlivé vo vašom vzťahu a nechajte občas prevziať vedenie aj vášho partnera. Pripomínajte si (pravidelne), že pre lásku neexistuje žiadny termín.

Ak je vašim partnerom Baran: Takisto aj muž Baran má problémy s trpezlivosťou ako ženy narodené v tomto znamení. Baran- páni sa potrebujú naučiť, ako spomaliť a vytvoriť tú správnu atmosféru pre intimitu.

Býk

Býk je zemské znamenie, ktoré potrebuje svojho partnera vlastniť a zmeniť. Chce byť stále v jeho v blízkosti a túži po zmyselnosti. Rada pre vás: Dajte vášmu partnerovi priestor, lebo ho vaša láska zadusí. Ak je vašim partnerom Býk: : Jasne, miluje, keď ho hýčkate, zahŕňate darčekmi a vyvárate mu skvelé jedlá. Ale muž Býk sa však potrebuje naučiť, že kamaráti a partnerka sú ľudia, nie majetok. Udržať si istý volný priestor by malo byť pre vás oboch najvyššou prioritou. Blíženci

Blíženci prejdú dlhú púť, kým si vyberú partnera a usadia sa. A rovnako ako Baran, vy ženy narodené v tomto znamení môžete prepadať netrpezlivosti a nestálosti. Je to vďaka vašej zvedavosti a túžbe po nových skúsenostiach. Preto je dôležité, aby váš partner pochopil, že koľko energie vás to stojí, aby ste sústredili svoju pozornosť na neho. A vy berte tento fakt ako výzvu.

Ak je vašim partnerom Blíženec: Zatiaľ čo ženy Blíženci treba psychicky stimulovaná, mužské Blíženci potrebujú fyzicky putovať, ktorý by mohol znamenať vzťah na diaľku je v kartách. Stojí za zmienku: Často hľadajú partnera, ktorý im bráni hádať.

Rak

Ženy narodené v znamení Rak potrebujú mať pocit bezpečia a že sú chránené. Bývajú citlivejšie partnerky ako väčšina ostatných a vyžadujú osobitnú nehu a pocit istoty. Treba si však dať pozor, aby ste neprepadali veľmi romantike a majte pochopenie aj pre partnera, keď na ňu nemá niekedy náladu.

Ak je vašim partnerom Rak: Chlap v znamení Raka býva citlivejší ako ostatní, aj keď zriedkakedy to dáva najavo. Zväčša sa skryje do svojej ulity. Našťastie pocity krivdy, ktoré ho môžu niekedy prepadať, vyliečite dobrým jedlom. Darmo, láska ide cez žalúdok.

Lev

Ženy Levice vyžadujú veľa pozornosti. Je to preto, že tomuto znameniu vládne slnko a Levi svetlo slnečných lúčov potrebujú k svojmu šťastiu. Ak Levica nedostáva dostatok pozornosti vo vzťahu, snaží sa ju hľadať mimo neho. Toto znamenie by však nemalo zabudnúť, že ak chce brať, musí občas i dávať.

Ak je vašim partnerom Lev: Muži v znamení Lev musia na svoju ženu byť hrdí a chcú byť chválení. Ak nie, hľadajú to rovnako ako Levice inde. Radi sa maznajú a vyžadujú pozornosť. I tu však platí pravidlo, že chvála a pozornosť musí byť obojstranná.

Panna

Ak ste narodená v tomto znamení, môžete stráviť veľa času v práci hasením požiarov ostatných. To býva často príčinou toho, že váš partner má pocit, že ho zanedbávate. Dochádza k vzájomného odcudzeniu a odtiaľ je len krôčik k vášmu rozchodu. Vzhľadom k tomu, že máte tendenciu byť príliš kritické voči sebe i druhým, naučte sa ovládať vášho vnútorného kritika a venujte sa i svojmu partnerovi. To upevní váš vzťah. Ak je vašim partnerom Panna: Napriek ich kritickosti, sú Panny zmyselným zemským znamením, aj keď to často nedávajú najavo. Muži Panny takisto zvádzajú boj s vnútorným kritikom, čo zabíja ich intimitu. Pomôžte mu naučiť uprednostňovať jeho milostný život pred potrebou byť dokonalý.

Váhy

Toto znamenie venuje najviac pozornosti partnerským vzťahom zo všetkých znamení. Váhy potrebujú pocit rovnováhy a ťažko sa rozhodujú, preto nevedia zotrvať pri jednej voľbe. Ak chcete byť dlhodobo šťastné, stojte si za svojimi rozhodnutiami a stále o nich nepochybujte. Berie vám to zbytočne životnú energiu.

Ak sú vašim partnerom Váhy: Niekedy, keď sa muž Váhy nudí, zbytočne vyvoláva konflikty, aby vyskúšal pevnosť vašej lásky. To nie je dobrý spôsob, ako vytvoriť šťastný, stabilný vzťah. Váhy potrebujú pracovať na udržaní rovnováhy v ich vzťahoch, aby sa zabránilo problémom.

Škorpión

Škorpiónky sa venujú svojmu partnerovi naozaj naplno, ale musia nájsť niekoho, koho táto pozornosť nedusí a necíti sa byť ňou ohrozený. Ženy v tomto znamení bývajú záhadné, ale ak chcú svoj vzťah udržať, mali by priamo povedať, čo ich trápi a čo vlastne chcú.

Ak je vašim partnerom Škorpión: Muž Škorpión je vášnivý a jeho láska býva intenzívna. No potrebuje mať pocit, že jeho hodnoty sú v súlade s hodnotami jeho partnerky. Taktiež potrebuje priamo vyjadriť, čo od vzťahu očakáva, aby sa predišlo mnohým konfliktom a sklamaniam.

Strelec

Strelci túžia po slobode. Vaša myseľ potrebuje pocit voľnosti a vy potrebujete partnera, ktorý to chápe. Patríte medzi najväčších filozofov a učencov zverokruhu a vašim šťastím je spojenie s človekom, ktorý vám dokáže načúvať. Len sa najskôr uistite, že si vy sami ceníte názory a myšlienky, ktoré prezentujete. Ak je vašim partnerom Strelec: Muži tohto znamenia ťažko vstupujú do vážneho vzťahu. Vyhovuje im byť single. Milujú cestovanie a dobrodružstvo, takže musíte im ponechať pocit slobody, aby ste ich udržali vo vzťahu. Nebojte sa okoreniť váš intímny život novými sexuálnymi polohami. Muž Strelec to iste ocení.

Kozorožec

Kozorožci potrebujú stabilitu. Ak chcete mať pocit, že ste vo vzťahu, ktorý je harmonický, nemali by ste stále uprednostňovať svoje kariérne ambície a životné ciele na úkor partnera. Vneste do spoločného života viac zábavy a to váš vzťah upevní.

Ak je vašim partnerom Kozorožec: Aj napriek tomu, že Kozorožci vždy na prvom mieste majú prácu, prácu a zase len prácu, je potrebné pripomenúť si, že život je príliš krátky, aby sme ho celý obetovali kariérnemu rastu. Rešpektujte jeho ciele a ambície, ale ukážte mu, že existuje aj zábavná stránka života.

Vodnár

Vodnárky mávajú ideál lásky, ktorý je ťažké splniť. Potom bývajú sklamané a všetku vinu kladú na partnera. Ak chcete byť vo vzťahu šťastné, mali by ste svoje ideály držať pri zemi a byť viac citovo k dispozícii pre vášho partnera.

Ak je vašim partnerom Vodnár: Veľmi sa vo vzťahu citovo neangažuje a máva sklon utiecť, ak ho začnete veľmi potrebovať a viazať sa naň. Ale je dôležité, aby bol ochotný preskúmať svoju intímnu stránku, tak sa vám podarí s ním nadviazať šťastný vzťah.

Ryby

Ženy narodené v znamení Rýb sa niekedy správajú ako chameleón, aby dokonale zapadli do života niekoho iného. Potom strácajú prehľad o svojich vlastných túžbach a cieľoch. Nevedia, kým sú. Ryby ženy môžu byť tiež zasnené romantičky. Pre vás je veľmi dôležité naučiť sa počúvať aj vlastné potreby a byť do istej miery nezávislou. Váš partner si vás bude viac vážiť a konieckoncov aj vy samotné.

Ak sú vašim partnerom Ryby: Muži tohto znamenia sú buď veľmi zameraní na potreby partnerky, alebo tak sebeckí, že takmer každý vzťah im stroskotá. Zlatá stredná cesta im môže priniesť šťastie v láske a dlhodobý vzťah.

www.womenshealthmag.com