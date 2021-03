Tottenham dostal studenú sprchu v Záhrebe, Manchester v Európskej lige vyradil AC Miláno (video)

Oršič strelil všetky góly Dinama

Neodovzdali maximum

United iba remizoval

Čaká ich ťažká cesta

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Odvetné stretnutia osemfinále play-off futbalovej Európskej ligy 2020/2021 priniesli niekoľko prekvapení na úkor favoritov, so súťažou sa už pred štvrťfinále rozlúčil napríklad londýnsky Tottenham Hotspur portugalského trénera Josého Mourinha "Kohúti" síce v prvom súboji v domácom prostredí zdolali chorvátske Dinamo Záhreb 2:0 a boli na najlepšej ceste kvalifikovať sa medzi najlepších osem tímov súťaže, v odvete v metropolo Chorvátska však po bezgólovom prvom polčase prehrali v riadnom hracom čase 0:2 a v predĺžení dostali aj tretí gól. Hrdinom stretnutia sa stal domáci útočník Mislav Oršič , ktorý na štadióne Maksimir strelil všetky tri góly Dinama."Po niečom takomto je len ťažké nájsť slová. Stále je to akoby sen, podarilo sa nám dosiahnuť historický výsledok. Je to jeden z najväčších triumfov v histórii celého klubu. Všetci sme hrali ako jeden muž, tento duel si budeme pamätať ešte poriadne dlho," vyhlásil po súboji autor hetriku podľa webu uefa.com. Hosťujúci koč Mourinho bol po súboji sklamaný."Môj tím do duelu nevložil základné aspekty futbalu a života - vážiť si svoju prácu a odovzdať maximum. Jediné, čo po takom súboji môžem spraviť, je ospravedlniť sa všetkým fanúšikom Tottenhamu. V polčasovej prestávke som hráčov upozorňoval, že ak v druhej časti podajú rovnaký výkon, hrozí nám presne toto. A stalo sa," uviedol portugalský kormidelník.Kým Hotspur sa s pohárovou Európou rozlúčili, ďalej idú ďalšie dve anglické mužstvá - Manchester United Arsenal Londýn . "The Gunners" po triumfe 3:1 u súpera síce podľahli gréckemu Olympiakosu Pireus 0:1 nebudú chýbať pri piatkovom žrebe zostávajúcej časti vyraďovačky EL.Na United čakala mimoriadne ťažká úloha, keď v prvom súboji zverenci trénera Ole Gunnara Solskjaera doma len remizovali s talianskym AC Miláno 1:1. V Taliansku však boli "červení diabli" o niečo lepší v porovnaní so súperom a po prestávke sa dostali do vedenia zásluhou zásahu uzdraveného Paula Pogbu, ktorý po prvom polčase nahradil Marcusa Rashforda Milánčania síce na záverečnú dvadsaťminútovku nasadili aj obávaného topkanoniera Zlatana Ibrahimoviča , no defenzíve United sa podarilo ubrániť švédskeho reprezentanta aj jeho spoluhráčov. "V oboch zápasoch proti Manchestru sme hrali dobre a vypracovali si aj šance, no taký je futbal. Ak nepremeníme príležitosti, nemôžeme zvíťaziť a postúpiť. Sme veľmi sklamaní, no z tohto neúspechu sa musíme poučiť," cituje Ibrahimoviča oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Napriek prieniku cez silného súpera do štvrťfinále kouč Solskjaer vie, že jeho tím čaká v EL ešte ťažká cesta. "Stále je v hre mnoho kvalitných súperov. Musíme sa na zostávajúci program dôkladne pripraviť, udiať sa môže všeličo. Teraz sme veľmi šťastní, motivovaní a tešíme sa na žreb," povedal.Radosť panuje v Prahe, keďže miestna Slavia po domácej remíze 1:1 zvíťazila v Škótsku 2:0 a postúpila cez Glasgow Rangers . V hre tak zostáva aj slovenský stredopoliar Slavie Jakub Hromada . Miestenku vo štvrťfinále EL si vybojovali aj španielskeho tímy Villarreal CF a Granada CF, holandský Ajax Amsterdam a taliansky AS Rím.