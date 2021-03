Halák vychytal triumf Bostonu na ľade Buffala, Sekera ani Černák nebodovali (video)

Vasilevskij mal desiaty víťazný duel

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Do štvrtkového programu zámorskej NHL zasiahli traja slovenskí hokejisti a dvaja sa tešili z víťazstiev svojich tímov. Spomedzi korčuliarov hrali obrancovia Andrej Sekera Erik Černák , pričom Sekerov Dallas prehral v Detroite 2:3 a Černákova Tampa Bay si doma poradila s Chicagom 4:2. Brankár Jaroslav Halák dostal šancu v bránke Bostonu , Bruins na ľade Buffala triumfovali aj zásluhou bratislavského rodáka 4:1.Obhajca Stanleyho pohára z minulej sezóny tím Tampa Bay Lightning bodoval naplno v druhom súboji za sebou a so ziskom 44 bodov je najlepším tímom celej NHL. Obranca Černák síce vo štvrtok nebodoval, no pri triumfe 4:2 sa prezentoval jedným plusovým bodom a na súperovho brankára vyslal štyri strely. Na ľade strávil 18:53 min. Pre ruského brankára Lightning Andreja Vasilevského to bol už desiaty víťazný duel bez prerušenia, v minulosti sa mu to podarilo aj koncom zimy 2019.V tomto ročníku priviedol svoj tím k víťazstvu v každom z doterajších piatich súbojov proti Chicagu. "Dodáva mi to sebavedomie. Musím však vyzdvihnúť, že celý náš tím hrá mimoriadne dobre. Nemyslím si, že v ostatných zápasoch som podal extrémne dobré výkony, no chalani mi vzadu pomáhajú. A niekedy pomôžem ja im," povedal Vasilevskij podľa webu nhl.com.Brankár Jaroslav Halák sa postavil do bránky Bruins trinástykrát v tejto sezóne a bol z toho siedmy triumf. Slovenský gólman previedol 23 úspešných zákrokov a v tomto ročníku má úspešnosť zásahov 92,1 percenta a priemer 2,06 inkasovaného gólu na jeden duel. Buffalo pred duelom proti Bruins prehralo 12 duelov a neúspešnú sériu sa Sabres nepodarilo prerušiť ani po trénerskej výmene, keď Ralpha Kruegera nahradil Don Granato.Obaja súperi proti sebe nastúpia aj v sobotu a ak Buffalo opäť prehrá, vyrovná negatívnu klubovú sériu so štrnástimi neúspechmi za sebou zo sezóny 2014/2015. Absolútnym rekordom v tomto smere v celej NHL je 18 prehier Pittsburghu Penguins zo sezóny 2003/2004.Na štvrtkovom úspechu Bruins sa troma asistenciami podieľal český útočník David Krejčí , ktorý sa tým prehupol cez métu 700 bodov v profilige. Na jeho konte je aktuálne 702 bodov za 208 gólov a 494 asistencií. Stal sa ôsmym hráčom a prvým nekanadským korčuliarom, ktorý vo farbách Bostonu nazbieral aspoň 700 bodov.Lídrom tejto štatistiky je s 1506 bodmi Ray Bourque, Zdeno Chára je so 481 bodmi osemnásty. "Som presvedčený, že všetci fanúšikovia Bruins vedia o jeho dôležitosti pre klub. Platí to aj pre play-off, čo ukazuje každý rok," povedal na adresu Krejčího kouč Bruce Cassidy Neúspešnému finalistov play-off NHL z minulej sezóny Dallas Stars sa v tomto ročníku nedarí. Po štvrtkovej prehre v Detroite je v tabuľke Centrálnej divízie až na predposlednej 7. priečke, na vyraďovaciu časť "hviezdy" aktuálne strácajú osem bodov. Dallas vo štvrtok prehral napriek výraznej streleckej prevahe v porovnaní s domácimi Red Wings."Vypracovali sme si dostatok šancí. Mali sme 40 striel, niekoľko brejkov a dorážok. Zápas sme však stratili našimi dvoma chybami," zhodnotil kouč hostí Rick Bowness . Andrej Sekera vo farbách Stars odohral vo štvrtok iba 12:54 min a okrem jedného plusového bodu zaznamenal aj jednu strelu na bránku.