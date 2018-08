Tottenham sa zaujíma o Lobotku, mohol by nahradiť Dembeleho

Stanislav Lobotka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa zaujíma o slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Hráč španielskej Celty Vigo by mohol nahradiť v kádri "kohútov" Belgičana Moussu Dembeleho, ktorý chce opustiť účastníka Premier League do štvrtkového ukončenia prestupového obdobia v Anglicku.Dvadsaťtriročný Lobotka má v zmluve, ktorá je platná do júna 2023, výkupnú klauzulu vo výške 31 miliónov libier (približne 35 mil. eur). Okrem Tottenhamu o neho prejavil vážny záujem aj taliansky SSC Neapol. Informoval o tom portál mirror.co.uk.