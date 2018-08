ŽREB ROZHODOL: TOTO SÚ MOŽNÍ SÚPERI TRNAVY V PLAY OFF LIGY MAJSTROV

Nyon 6. augusta - Futbalisti FC Spartak Trnava sa v prípade postupu cez Crvenu zvezdu Belehrad stretnú v play off Ligy majstrov s víťazom dvojzápasu FC Salzburg - FK Škendija 79. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.





Žreb play off LM 2018/19:

Zverenci Radoslava Látala boli medzi nenasadenými mužstvami v majstrovskej vetve, úvodné stretnutie play off by odohrali na vlastnom štadióne. Ako súperi prichádzali do úvahy aj PSV Eindhoven a víťazi dvojzápasov Celtic Glasgow - AEK Atény a FC Astana - Dinamo Záhreb. Prvé zápasy play off sa uskutočnia 21. a 22. augusta, odvety o týždeň neskôr.Trnava nastúpi v úvodnom dueli tretieho predkola v utorok 7. augusta na pôde CZ Belehrad, domácu odvetu má na programe 14. augusta. Pokiaľ neuspeje, presunie sa do majstrovskej vetvy play off Európskej ligy.



majstrovská vetva:



Crvena zvezda Belehrad/FC SPARTAK TRNAVA - FC Salzburg/FK Škendija 79

FK Karabach Agdam/BATE Borisov - PSV Eindhoven

Young Boys Bern - FC Astana/Dinamo Záhreb

Malmö FF/FC MOL Vidi - Celtic Glasgow/AEK Atény



ligová vetva:



Benfica Lisabon/Fenerbahce Istanbul - PAOK Solún/Spartak Moskva

Standard Liege/Ajax Amsterdam - Slavia Praha/Dynamo Kyjev



Kalendár LM 2018/19:



7./8. augusta: 1. zápasy 3. predkola

14. augusta: 2. zápasy 3. predkola

21./22. augusta: 1. zápasy play off

28./29. augusta: 2. zápasy play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy

18./19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

2./3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

23./24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

6./7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

27./28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

11./12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

17. decembra: žreb osemfinále

12./13./19./20. februára: 1. zápasy osemfinále

5./6./12./13. marca: 2. zápasy osemfinále

15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

9./10. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16./17. apríla: 2. zápasy štvrťfinále

30. apríla/1. mája: 1. zápasy semifinále

7./8. mája: 2. zápasy semifinále

1. júna: finále (Estadio Metropolitano, Madrid)