Tottenham už údajne prijal rekordnú ponuku Bayernu, ale Kane bude mať posledné slovo

Potrebujú už len vyjadrenie

Druhý najlepší strelec

11.8.2023 (SITA.sk) - Anglického futbalového reprezentanta Harryho Kanea čaká mimoriadne dôležité rozhodnutie. Tridsaťročný útočník si musí vybrať, či zostane v londýnskom klube Tottenham Hotspur , v ktorom pôsobí od roku 2004, alebo zamieri k nemeckého gigantovi Bayernu Mníchov Vedenia oboch tímov sa už údajne dohodli na odstupnom vo výške 100 miliónov eur. K spečateniu transferu je vraj potrebné už iba vyjadrenie futbalistu. Žiadna zo strán zatiaľ nepotvrdila dohodu.Tottenham predtým informoval o Kaneovi ako o nepredajnom hráčovi, no s Bayernom v predchádzajúcich týždňoch rokoval o možnom prestupe.Druhý najlepší strelec v histórii Premier League s 213 gólmi má so Spurs kontrakt už len do leta 2024 a ak Londýnčania nechcú o svojho odchovanca prísť bez akéhokoľvek odstupného, musia konať. Viac presných zásahov v najvyššej anglickej súťaži v minulosti zaznamenal iba Alan Shearer, na jeho konte je 260 gólov.Už skôr sa objavila správa, že Bavori by chceli spečatiť príchod 30-ročného útočníka ešte v priebehu aktuálneho týždňa, aby bol k dispozícii trénerovi Thomasovi Tuchelovi hneď od úvodu novej sezóny I. bundesligy. Bayern vstúpi do nového ligového ročníka 18. augusta duelom proti Werderu Brémy