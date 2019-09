Tottenham vypadol v 3. kole Ligového pohára, nestačil na štvrtoligistu

Christian Eriksen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. septembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa s anglickým Ligovým pohárom prekvapujúco rozlúčili už v 3. kole. V utorok senzačne prehrali na pôde štvrtoligového Colchestru United 3:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, čo sa zápas skončil po 90 minútach nerozhodne 0:0. V drese Spurs zlyhali v rozstrele Christian Eriksen a Lucas Moura, za domácich zaváhal iba Jevani Brown.Colchester, ktorý účinkuje v štvrtej najvyššej anglickej súťaži League Two, postúpil do osemfinále EFL Cupu prvýkrát po 44 rokoch.povedal tréner Colchestru John McGreal pre BBC.Rolu favorita zvládol obhajca trofeje Manchester City, ktorý vyhral na ihrisku Prestonu North End 3:0. Do osemfinále Ligového pohára suverénne postúpil aj Arsenal Londýn, ktorý deklasoval Nottingham Forest 5:0. Postup si vybojovali aj Leicester, Southampton, Watford či Everton.