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06. júla 2026
Tottenham získal Taliana Tonaliho z Newcastlu, opäť sa stretne s brankárom Dúbravkom
Tagy: Premier League
Tottenham Hotspur získal Sandra Tonaliho za rekordných 100 miliónov libier. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur v pondelok potvrdil príchod talianskeho stredopoliara Sandra Tonaliho z konkurenčného ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Tottenham Hotspur získal Sandra Tonaliho za rekordných 100 miliónov libier.
Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur v pondelok potvrdil príchod talianskeho stredopoliara Sandra Tonaliho z konkurenčného Newcastlu United. Údajne ide o klubový rekord Londýnčanov, ktorý by mali za Taliana zaplatiť 100 miliónov libier, čo je v prepočte približne 117 miliónov eur.
Dvadsaťšesťročný futbalista podpísal so severolondýnskym tímom kontrakt na tri roky. V novom klube sa opäť stretne so slovenským reprezentačným brankárom Martin Dúbravka, ktorý bol jeho spoluhráč aj v Newcastli.
"Som veľmi šťastný, že tu som. Hovoril som s hlavným trénerom Robertom De Zerbim takmer dve hodiny o klube, fanúšikoch, štadióne a našom futbale. Bolo to ako mágia, pretože som ihneď vedel, že musím podpísať s Tottenhamom," uviedol Tonali vo vyjadrení na webe Hotspur.
Kouč De Zerbi označil Tonaliho za "výnimočného hráča a skvelý prírastok pre klub".
Tonali prichádza do Tottenhamu po troch sezónach v Newcastli, kam prišiel v júli 2023 za 55 miliónov libier (cca 64,3 miliónaeur, pozn.) z AC Miláno. Za "straky" odohral 110 zápasov a bol súčasťou tímu, ktorý získal prvú veľkú trofej klubu za 70 rokov, keď Newcastle pred dvoma rokmi ovládol Ligový pohár.
Jeho pôsobenie na štadióne St. James's Park však sprevádzal desaťmesačný dištanc za nepovolené stávkovanie na futbalové zápasy. Za reprezentáciu Talianska doteraz absolvoval 32 zápasov a strelil v nich štyri góly.
Po vyhnutí sa zostupu do The Championship sa Tottenham rozhodol angažovať Tonaliho po príchode Mateusa Fernandesa zo zostupujúceho West Hamu aj holandského stopéra Jana Paula van Heckeho. Ku "kohútom" prišiel po pôsobení v Burnley aj spomenutý Dúbravka.
Zdroj: SITA.sk - Tottenham získal Taliana Tonaliho z Newcastlu, opäť sa stretne s brankárom Dúbravkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur v pondelok potvrdil príchod talianskeho stredopoliara Sandra Tonaliho z konkurenčného Newcastlu United. Údajne ide o klubový rekord Londýnčanov, ktorý by mali za Taliana zaplatiť 100 miliónov libier, čo je v prepočte približne 117 miliónov eur.
Dvadsaťšesťročný futbalista podpísal so severolondýnskym tímom kontrakt na tri roky. V novom klube sa opäť stretne so slovenským reprezentačným brankárom Martin Dúbravka, ktorý bol jeho spoluhráč aj v Newcastli.
"Som veľmi šťastný, že tu som. Hovoril som s hlavným trénerom Robertom De Zerbim takmer dve hodiny o klube, fanúšikoch, štadióne a našom futbale. Bolo to ako mágia, pretože som ihneď vedel, že musím podpísať s Tottenhamom," uviedol Tonali vo vyjadrení na webe Hotspur.
Kouč De Zerbi označil Tonaliho za "výnimočného hráča a skvelý prírastok pre klub".
Tonali prichádza do Tottenhamu po troch sezónach v Newcastli, kam prišiel v júli 2023 za 55 miliónov libier (cca 64,3 miliónaeur, pozn.) z AC Miláno. Za "straky" odohral 110 zápasov a bol súčasťou tímu, ktorý získal prvú veľkú trofej klubu za 70 rokov, keď Newcastle pred dvoma rokmi ovládol Ligový pohár.
Jeho pôsobenie na štadióne St. James's Park však sprevádzal desaťmesačný dištanc za nepovolené stávkovanie na futbalové zápasy. Za reprezentáciu Talianska doteraz absolvoval 32 zápasov a strelil v nich štyri góly.
Po vyhnutí sa zostupu do The Championship sa Tottenham rozhodol angažovať Tonaliho po príchode Mateusa Fernandesa zo zostupujúceho West Hamu aj holandského stopéra Jana Paula van Heckeho. Ku "kohútom" prišiel po pôsobení v Burnley aj spomenutý Dúbravka.
Zdroj: SITA.sk - Tottenham získal Taliana Tonaliho z Newcastlu, opäť sa stretne s brankárom Dúbravkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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