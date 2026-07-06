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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Djokovič dosiahol wimbledonský rekord, no nie je spokojný so svojou hrou


Tagy: Wimbledon

Srbský tenista Novak Djokovič má vo vrecku rekord, no priznal, že s výkonom nebol spokojný. Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že nie je spokojný so "škaredou" hrou, ktorú predviedol v ...



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djoker 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič má vo vrecku rekord, no priznal, že s výkonom nebol spokojný.


Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že nie je spokojný so "škaredou" hrou, ktorú predviedol v nedeľu v osemfinálovom súboji dvojhry mužov na londýnskom Wimbledone napriek tomu, že zdolal ruského kvalifikanta Romana Safiullina 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3.

Tridsaťdeväťročný Srb prekonal rekord niekdajšieho rivala Rogera Federera v počte víťazných duelov v mužskej dvojhre Wimbledonu, keď dosiahol už 106. triumf. Napriek tomuto významnému rekordu však jeho náladu po zápase nezlepšila jeho nekonzistentná hra, o ktorej sa viackrát vyjadril frustrovane.

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Vo Wimbledone to bol už tretí zápas z ostatných štyroch, v ktorom Djokovič stratil set. Vo štvrťfinále ho čaká tretí nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, proti ktorému vie, že bude musieť výrazne zlepšiť svoju hru, ak chce ukončiť dlhé čakanie na rekordný 25. grandslamový titul.

"Úprimne, necítil som sa na kurte veľmi dobre, takže som bol len uvoľnený, že som to zvládol a vyhral. Satisfakcia a pôžitok neboli súčasťou víťazstva. Samozrejme, som rád a spokojný, že som vyhral, ale neznamená to, že som si to užil," povedal Djokovič.

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Srbský fenomén priznal, že má veľmi vysoké nároky sám na seba, čo mu sťažuje akceptovať menej dobré výkony. "Som v jadre perfekcionista. Vždy chcem pre seba a pre divákov ten najlepší výkon. Nie vždy je to však možné, niekedy je pre mňa ťažké to prijať a vyrovnať sa s tým," dodal.

Na otázku, či mu frustrované výbuchy pomáhajú prejaviť sa a sú jeho súčasťou počas zápasov, odpovedal: "Niekedy to pomáha uvoľniť nahromadené emócie. Nie je to niečo, na čo som hrdý, keď dostanem varovanie alebo mám výbuch, nie je to niečo, čo by som si prial. Ale keď sa to stane, tak sa to stane. Snažím sa to eliminovať, príliš nad tým nerozmýšľať a sústrediť sa na ďalší bod a ďalšiu úlohu."

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Len Martina Navrátilová dosiahla na londýnskej tráve viac singlových víťazstiev ako Djokovič, dovedna 120. Pre Srba je však tento rekord len poznámkou k jeho snahe dostať sa pred Margaret Courtovú v počte grandslamových titulov.

Ak v tomto roku nenájde na Wimbledone premožiteľa, vyrovná Federera s rekordnými ôsmimi titulmi vo wimbledonskej dvojhre mužov.

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"Nie je to moja priorita, úprimne som nad tým ani nerozmýšľal. Ešte som o ňom nevedel, kým som nezískal posledné víťazstvo, takže momentálne to pre mňa nie je významné," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Djokovič dosiahol wimbledonský rekord, no nie je spokojný so svojou hrou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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