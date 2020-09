Tour de France 2020 (18. etapa): Sagan bol až za Trentinom, rýchlostnú prémiu vyhral Bennett

Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgorhe) stratil v boji o zelený dres na jedinej rýchlostnej prémii dňa ďalších päť bodov na vedúceho jazdca bodovacej súťaže Íra Sama Bennetta.

Poliak Michal Kwiatkowski triumfoval vo štvrtkovej 18. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Na 175 km dlhej trati z Méribelu do mesta La Roche-sur-Foron prišiel do cieľa bok po boku s tímovým kolegom z Ineosu Grenadiers Richardom Carapazom z Ekvádoru. Tretiu priečku obsadil s odstupom 1:51 min Holanďan Wout van Aert z Jumbo-Visma.

Žltý dres lídra Tour si aj po poslednej horskej etape tohtoročného itinerára udržal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Pred krajanom Tadejom Pogačarom zo SAE Emirates má pred záverečnými tromi dňami naďalej náskok 57 sekúnd. Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgorhe) stratil v boji o zelený dres na jedinej rýchlostnej prémii dňa ďalších päť bodov na vedúceho jazdca bodovacej súťaže Íra Sama Bennetta. Aktuálne tak má na druhej priečke manko 52 bodov. Bennett nazbieral celkovo 298, Sagan 246 a tretí Matteo Trentin 235 bodov. V etape obsadil Sagan 84. miesto s odstupom 28:51 min.

Záverečná alpská skúška pripravila pre cyklistov päť hodnotených stúpaní, z toho dve prvej a jedno najvyššej kategórie s vrcholom na Montée du Plateau des Gliéres. Ešte predtým ich čakala rýchlostná prémia už po 14 kilometroch, aj preto sa hneď v úvode pokúšali o únik šprintéri. Ten sa podaril, ocitlo sa v ňom 32 jazdcov, ale aj všetci traja najvýraznejší adepti na zelený dres Sagan, Bennett i Trentin, ktorí sa v pelotóne strážili. Rýchlostnú prémiu v obci Aime získal napokon pre seba Bennett a bral 20 bodov, druhý Trentin si pripísal 17 a tretí skončil Sagan so ziskom 15 bodov.

Z úniku si na prvom stúpaní na prémiu v Cornet de Roselend (18,6 km, 6,1%) postupne vystúpili šprintéri aj so Saganom. Vpredu tak pokračovala oklieštená skupinka, ktorá si postupne vypracovala na pelotón viac ako dve minúty. V tých chvíľach odstúpil z Tour Nemec Andre Greipel, ktorý vo svojej kariére vyhral na TdF spolu 11 etáp, nikdy však bodovaciu klasifikáciu. Na vrchole prvej horskej prémie bral plný počet 10 bodov Marc Hirschi zo Sunwebu pred Richardom Carapazom, ktorý sa v úniku ocitol tretí deň za sebou. Obaja potom v rýchlom zjazde získali niekoľko sekúnd na zvyšok úniku a Švajčiar uspel aj na ďalšej prémii tretej kategórie na Côte des Villes-Dessus. pripísal si ďalšie dva body. K Hirschimu a Carapazovi sa vpredu pridala trojica Michal Kwiatkowski (Ineos), Pello Bilbao (Bahrain McLaren), Nicoals Edet (Cofidis), za nimi takmer s minútovým mankom pokračovala ďalšia skupina a pelotón so žltým Rogličom v tej chvíli už strácal päť minút. Problémy s tempom tímu Jumbo-Visma na čele "balíka" mal aj Sagan, ktorý postupne strácal kontakt s pelotónom.

Horskú prémiu druhej kategórie na Col des Saisies (14,5 km, 6,4%) vybojoval v súboji s Carapazom opäť Hirschi, Švajčiara však následne postihla smola, keď v zjazde spadol a nabral stratu. Cesta za triumfom v etape sa otvorila pre tím Ineos-Grenadiers. Vpredu zostala dvojica Carapaz, Kwiatkowski, sekundoval im iba Bilbao. Bask z tímu Bahrain McLaren nerobil Carapazovi problém pri snahe získať 12 bodov na horskej prémii prvej kategórie na Col de Aravis (6,7 km, 7%). Pri výstupe na poslednú horskú prémiu dokonca stratil kontakt. Na Montée du plateau des Gliéres (6 km, 11,2%) bol prvý opäť Carapaz a zaistil si bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. V pelotóne kontroloval priebeh tím Jumbo-Visma.

Pri dojazde do cieľa dvojica z Ineosu spolu nesúperila a Kwiatkowski prešiel cieľovou páskou oesne pred Carapazom. Slovinské duo bojujúce o celkové prvenstvo nebojovalo v skupine favoritov o časový bonus v cieli. Ten zobral tímový kolega "žltého" Rogliča Wout van Aert. "Zažil som mnoho pekných chvíľ v cyklistike, ale toto je úplne nová skúsenosť. Doteraz mám z tohe ešte husiu kožu. Bol to úžasný deň. Dokázali sme niečo ako kolektív. Posledné tri dni sme sa snažili vyhrať a práve dnes sme mali zrejme najlepšie nohy. Všetci z nášho tímu boli dnes skvelí," povedal bezprostredne po príchode do cieľa Kwiatkowski.

Výsledky 18. etapy (Méribel - La Roche sur Foron, 175 km):



1. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers) 4:47:33 hod,

2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) čas ako víťaz,

3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) +1:51 min.,

4. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma),

5. Tadej Pogačar (Slovin./Tím SAE Emirates) obaja +1:53,

6. Richie Porte (Austr./Trek-Segafredo),

7. Enric Mas (Šp./Movistar),

8. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren),

9. Damiano Caruso (Tal./Bahrain McLaren),

10. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) všetci +1:54,... 84. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +28:51



celkové poradie:

1. Roglič 79:45:30 h,

2. Pogačar +57,

3. Lopez +1:27,

4. Porte +3:06,

5. Landa +3:28,

6. Mas +4:19,

7. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +5:55,

8. Rigoberto Uran (Kol./Education First) +6:05,

9. Dumoulin +7:24,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +12:12,... 85. P. SAGAN +4:02,52



bodovacia súťaž:

1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 298 bodov,

2. P. SAGAN 246,

3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 235



