Tour de France 2022: Víťazom 14. etapy sa stal Matthews, Roglič odstúpil a Sagan klesol v rebríčku

Sagan klesol na 143. priečku

Roglič oznámil odstúpenie

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ani sobotňajšia 14. etapa 109. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Tour de France nepriniesol zmenu na čele celkovej klasifikácie.Dán Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma ustrážil niekoľko pokusov Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Emirates) a do cieľa prišiel spolu s obhajcom prvenstva na predchádzajúcich dvoch ročníkoch.Víťazom etapy sa stal Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), ktorý na záverečnom stúpaní odrazil útok Taliana Alberta Bettiola (EF Education-EasyPost).Matthews sa z triumfu na TdF teší po piatich rokoch. Slovenský jazdec Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa na 132. pozície s mankom 25:32 min a v celkovom poradí klesol na 143. priečku (+3:01:36 h)."Dnes (17. júla pozn. redakcie) bola celkom ťažká etapa, ale šlo sa mi lepšie ako v piatok. Napokon som prišiel v grupete, to je jasné, ale do predposledného kopca sme šli všetci spolu," povedal 32-ročný Žilinčan podľa RTVS.Sagan už pred sobotňajšou etapou predpokladal, že príde únik. "Pretože by bolo náročné to kontrolovať. Od štartu sa to potrhalo na veľa skupín. Lídri si to kontrolovali a keď ušli ľudia, ktorí im "pasovali", tak prišli až do cieľa," dodal.V nedeľu pretekári absolvujú 202 km z Rodez do Carcassonne a pred pyrenejskými kopcami ich v pondelok čaká voľný deň. Tím priebežného lídra Jumbo-Visma pred nedeľou informoval, že z podujatia odstupuje Primož Roglič "Som hrdý na to, ako som prispel k aktuálnej situácii na Tour. Verím, že tímu sa podarí udržať si žltý aj zelený dres. Ďakujem každému za podporu," napísal slovinský jazdec na twitteri. Zelený dres lídra bodovacej súťaže si bez problémov udržiava Belgičan Wout van Aert