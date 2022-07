Chochlíková zabojuje na Svetových hrách v USA o zlato, pre Slovensko získa štvrtú medailu

Maročanka je zaslúžene vo finále

Čorbovú diskvalifikovali

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Svetové hry v neolympijských športoch v americkom Birminghame opustí slovenská výprava so štyrmi medailami. Po striebre kickboxerky Alexandry Filipovej a bronze karatistky Ingridy Suchánkovej aj plutvovej plavkyne Zuzany Hraškovej má istotu minimálne striebra aj Monika Chochlíková v thajskom boxe.Vo váhe do 51 kg sa prebojovala už do finále, v semifinále zdolala Rakúšanku Rebeccu Hödlovú. O zlato zabojuje členka VŠC Dukla Banská Bystrica proti úradujúcej majsterke sveta Maročanke Meriem El Moubarikovej."Vedeli sme o kvalitách súperky a nič sme pred stretnutím nepodcenili. Keď Rebeccu v druhom kole počítali, ukazovalo to jednoznačne smer, ktorým sa zápas vyvíja. Momentálne ma čaká asi 16-hodinová regenerácia a príprava na nedeľňajšie finále," povedala Chochlíková po úspešnom semifinále podľa webu olympic.sk.Pred finále dodala: "Uvidíme, ktorá z nás je na tom tento rok lepšie. Maročanka je zaslúžene vo finále. Videla som jej zápasy a viem, čo ma čaká."V sobotu v USA súťažia aj Nikola Čorbová v duatlone a po príchode do cieľa na 15. priečke sa dozvedela, že ju diskvalifikovali rovnako ako polovicu štartového poľa."Organizácia na trati bola katastrofálna. Nikto nám neukázal v prvom kole smer jazdy na bicykli, netušili sme, či ideme správne. Boli sme väčšia skupina, v ktorej sme spolupracovali. Mám pocit, že sme išli aj o kolo viac, ako sme mali," povedal Čorbová na webe Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Okrem nej diskvalifikovali aj Francúzku Garance Blautovú a Nemku Merle Brunneeovú, ktoré sa v cieli tešili zo zlata resp. bronzu.