Tour de France 2023: Dobre, že je to za nami, povedal Sagan po kráľovskej etape (video)

20.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies zvládol najnáročnejšiu etapu na 110. ročníku pretekov. V stredajšej kráľovskej 17. etape zo Saint-Gervais Mont-Blanc do Courchevelu s dĺžkou 166 km si kontroloval limit a do cieľa prišiel na 136. mieste.Triumfoval Rakúšan Felix Gall (AG2R Citroën Team) s 34-sekundovým náskokom pred Britom Simonom Yatesom (Team Jayco AlUla) a o 1:38 min pred Španielom Pellom Bilbaom (Bahrain - Victorious).Cyklisti v stredajšej etape nastúpali až 5400 metrov, pričom na nich čakal najvyšší bod celých pretekov - stúpanie najvyššej kategórie na Col de la Loze s dĺžkou 28 km, ktorého vrchol je vo výške 2304 metrov nad morom.„Som rád, že to mám za sebou. Nastúpaných 5-tisíc metrov... Dobré, že je to za nami,“ povedal Sagan pre RTVS.Očakávaná ofenzíva slovinského pretekára Tadeja Pogačara sa v stredajšej etape napokon nekonala. Na lídra celkovej klasifikácie Jonasa Vingegaarda stratil takmer šesť minút a súboj o „žltý dres“ je tak prakticky rozhodnutý.Vingegaard, ktorý v stredu skončil štvrtý, vedie pred Pogačarom o 7:35 min a je na najlepšej ceste k druhému triumfu na „starej dáme“ i obhajobe vlaňajšieho prvenstva.„Dnes som si prežil jeden z najhorších dní v kariére. Snažil som sa pravidelne jesť a občerstvovať, ale akoby všetko zostalo iba v mojom bruchu. Žiadna energia neprešla do nôh. Už na začiatku stúpania som sa cítil absolútne 'prázdny'. Ak by som nemal takú úžasnú podporu od tímu, možno by som prišiel aj o pódium. Neviem, či by to bolo iné, ak by som nespadol. Dnes to skrátka nešlo,“ vyhlásil Pogačar.Vingegaard v závere 17. etapy predviedol v kopcoch fenomenálny výkon a nevykoľajila ho nečakaná zastávka, keď fanúšikovia na úzkej ceste zastavili sprievodné vozidlo a nenechali žiadne miesto pre cyklistov.„Sme neskutočne šťastní. Viac ako sedemminútový náskok je šialený. Tadej sa vo zvyšných etapách ešte určite o niečo pokúsi. Musíme zostať koncentrovaní, pretože v Paríži ešte nie sme,“ podotkol Vingegaard.Na cyklistov čaká vo štvrtok rovinatá 18. etapa z Moutiers do Bourg-en-Bresse s dĺžkou 185 kilometrov, čo bude pravdepodobne šanca pre šprintérov vrátane Sagana. „Uvidíme, pravdepodobne to príde do špurtu. Pokúsim sa čo najlepšie zašprintovať,“ skonštatoval Sagan.