Slovan zvládol osudový zápas v Luxembursku. Sen o Lige majstrov stále žije, hovorí Weiss st. (video)

Slovan sa v 2. kvalifikačnom kole stretne s tímom HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. Úvodný duel sa uskutoční 25. júla na Balkáne, odveta o týždeň neskôr v Bratislave. Oba kluby sa už v minulosti stretli na európskej pohárovej scéne. V sezóne 2009/2010 v 2. predkole Ligy majstrov Slovan najprv prehral na trávniku súpera 0:1 a doma zvíťazil 4:0. V minulej sezóne v play-off Európskej konferenčnej ligy Slovan po prehre 0:1 vonku doma zvíťazil 2:1 po predĺžení a v následnom jedenástkovom rozstrele si vybojoval postup do skupinovej časti.





20.7.2023 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa predstavia v druhom kvalifikačnom kole tohtosezónnej edícieV stredajšej odvete 1. kvalifikačného kola na trávniku luxemburského tímu FC Swift Hesperange zvíťazili 2:0, čo „belasým“ v súčte s minulotýždňovou domácou remízou 1:1 stačilo na postup.Obidva zásahy Bratislavčanov v odvete zaznamenal kapitán Vladimír Weiss ml ., keď premenil dva pokutové kopy nariadené po akciách arménskeho legionára Tigrana Barseghjana.Kouč Slovana Vladimír Weiss st. si po postupe ďalej zhlboka odfúkol. „Som unavený, ale šťastný. Pre nás to bol osudový zápas. Ak by sme nepostúpili, bolo by to veľmi zlé a sklamanie by bolo veľké. Takto ďalej žijeme našu európsku nádej i sen, ktorý snívame. Aj keď doň je ešte veľmi ďaleko, myslím tým Ligu majstrov,“ poznamenal 58-ročný tréner podľa klubového webu.Bratislavčania podľa neho výkonom do prestávky zaostali za očakávaním. S herným prejavom po zmene strán bol však už spokojný.„Zápas bol ťažký, prvú polhodinu sme prespali, súper bol lepší. Podržal nás Milan Borjan chytenou penaltou i skvelými zákrokmi, dal mužstvu sebadôveru a pokoj. Prejavilo sa to v druhom polčase, zvrátili sme to v náš prospech a boli sme aktívnejší smerom dopredu,“ dodal.Niekdajší lodivod slovenskej reprezentácie priznal, že bratislavské mužstvo spočiatku nebránilo dobre kraje ihriska.„Luxemburčania otáčali ťažisko hry, z čoho pramenili problémy v defenzíve a prečíslenia. Potom sa to zlepšilo, po prestávke sme boli aktívnejší, mali sme niekoľko šancí a nedotiahnutých brejkov, z ktorých sme mohli zvýšiť náskok. Takisto aj súper však stále hrozil. My sme však boli pozorní, disciplinovaní, a za druhý polčas sme zaslúžene postúpili,“ skonštatoval Weiss.