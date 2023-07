Tour de France 2023: Sagan je rád, že zvládol prvý týždeň. Silný býva podľa Valacha najmä v treťom

Sagan stále čaká na dobrý výsledok



Pogačar stráca 17 sekúnd na Vingegaarda

10.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies zvládol úvodný týždeň na 110. ročníku pretekov Tour de France , v nedeľňajšej deviatej etape sa umiestnil sa na 154. priečke so stratou 29:54 min na víťazného Michaela Woodsa (Israel-Premier Tech).Kanaďan najlepšie zvládol prudké záverečné stúpanie najvyššej kategórie na Puy de Dôme, v etape s dĺžkou 182 km triumfoval pred Francúzom Pierreom Latourom (TotalEnergies) a Slovincom Matejom Mohoričom (Bahrain-Victorious).Trojnásobný majster sveta zo Slovenska je rád, že úspešne absolvoval úvodný týždeň pretekov. „Je dobré, že som prišiel do prvého voľného dňa. Bolo teplo, ale dalo sa to zvládnuť," zhodnotil Sagan deviatu etapu vo videu na facebooku RTVS Šport.Na dobrý výsledok stále čaká. „Mám byť v šprintoch, čo sa mi v tomto roku moc nedarí, ale stále nie je koniec. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať po voľnom dni. Myslím si, že druhý týždeň bude ťažší než ten tretí," skonštatoval 33-ročný Žilinčan.Sagan sa zatiaľ priamo nezapojil do boja o víťazstvo v záverečnom špurte pelotónu, no podľa športového riaditeľa tímu TotalEnergies sa mu to ešte môže podariť.„Doteraz bol okolo 16. miesta, ale stále má šancu. Každým týždňom bude lepší a lepší. Silný býva najmä v treťom týždni. Cíti sa dobre. Viem, že v niektorom šprinte nám to sadne a niečo z toho určite bude," vyhlásil Ján Valach Osemnásobný slovenský šampión nezískal ani v nedeľu žiadne body, a tak mu s 27 bodmi patrí 28. pozícia v súťaži o zelený dres so stratou 232 bodov na vedúceho Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck).V celkovej klasifikácii sa nachádza na 128. poste s mankom 1:49:35 h na vedúceho Dána Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), ktorý má náskok 17 sekúnd pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a 2:40 min pred tretím Austrálčanom Jayom Hindleym (Bora-hansgrohe).V pondelok majú pretekári na Tour de France 2023 prvý voľný deň, v utorok je na programe kopcovitá 10. etapa s dĺžkou 167 km z Vulcanie do Issoire. Obsahuje päť horských prémií - jednu druhej kategórie a štyri tretej kategórie.