Zápas Djokoviča s Hurkaczom prerušili, Srb viedol 2:0 na sety

Srbský tenista Novak Djokovič viedol nad Poliakom Hubertom Hurkaczom 7:6 (6), 7:6 (6), keď ich osemfinálový zápas dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone prerušili. Stalo sa tak v nedeľu pred polnocou SELČ, informovala AFP.



Druhý nasadený obhajca titulu nastúpil na svoj jubilejný 100. zápas v All England Clube, ktorý by mali dohrať v pondelok popoludní. Jeho víťaz sa v boji o postup do semifinále stretne s Rusom Andrejom Rubľovom.