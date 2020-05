Tour de France aj Giro d´Italia, Peter Sagan by mohol v závere sezóny štartovať na oboch pretekoch

Medzi pretekmi je krátka pauza

Saganove cyklistické kaskadérstvo

Splnenie sľubu organizátorom Gira

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci to ešte nie je definitíva, slovenský cyklista Peter Sagan už údajne pozná svoj program v nabitom kalendári záveru sezóny 2020.Trojnásobný majster sveta bude mať veľmi netradičný a oproti minulosti značne pozmenený program. Podľa denníka Šport 30-ročný líder tímu Bora-Hansgrohe absolvuje Tour de France aj Giro d´Italia a kompletne vynechá program ardénskych a flámskych klasík.Z tradičných monumentov sezóny by mal absolvovať iba najdlhšiu "jednorazovku" Miláno - San Remo, ktorú ešte nevyhral.Možnosť absolvovať Tour de France aj Giro d´Italia sa v sezóne výrazne poznačenej pandémiou nového koronavírusu javí na prvý pohľad takmer nereálne. Francúzska "Stará dáma" má po novom v kalendári UCI termín 29. augusta - 20. septembra a Giro d´Italia 3. - 25. októbra.Medzi oboma náročnými trojtýždňovými pretekmi je len minimálna pauza a Sagan má zväčša na Tour víťazné ambície vo viacerých profilovo výhodných etapách aj celkový cieľ v podobe zisku zeleného trička pre víťaza bodovacej súťaže. Podarilo sa mu to už rekordných sedemkrát."Absolvovať dvoje pretekov Grand Tour v priebehu 58 dní, spolu 42 etáp, je priam cyklistické kaskadérstvo. Hoci v minulosti boli pretekári, ktorí v jednom roku stáli na štarte dvoch a vo veľmi výnimočných prípadoch aj všetkých troch trojtýždňových špičkových etapákov, nikdy však nie v takom časovom horizonte. Medzi cieľom Tour a štartom Gira by malo byť tento rok, ak sa všetko uskutoční podľa plánu, len trinásť dní, a to je na regeneráciu po triapoltisícovej dávke vrátane etáp v Pyrenejach a Alpách naozaj neobvykle málo," zamýšľa sa denník Šport.Ak by sa skutočne naplnila vízia, že Sagan absolvuje oboje slávne preteky, splnil by tým sľub organizátorom Gira, na ktorom nikdy predtým neštartoval. Práve Sagan bol vlani v októbri jedným z prominentných hostí na slávnosti v Miláne, kde organizátori predstavili trasu Giro d´Italia 2020 s pompéznym úvodom v hlavnom meste Maďarska Budapešti.Sagan sa vtedy dokonca nechal vyfotiť s víťaznou trofejou. Medzitým celosvetový dosah ochorenia COVID-19 zmenil termín aj trasu prestížnych pretekov, účasť slovenského profíka však zostala reálna."Peter Sagan asi vie, ak sa toto jeho rozhodnutie oficiálne potvrdí, čo robí. Zrejme chce splniť svoj sľub organizátorom Gira, kým Tour je určite tímová priorita Bory-Hansgrohe. Ak sa tak naozaj stane, bude opäť jeho štart na pretekoch Okolo Slovenska ešte menej pravdepodobnejší, hoci nádej zomiera posledná," doplnil Šport.