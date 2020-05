Chárov Boston sa stal po tretí raz víťazom základnej časti NHL, o Stanley Cup zabojuje aj Tatarov Montreal

Vyhli sa koncu sezóny

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Národná hokejová liga bude v sezóne 2019/2020 pokračovať už iba v play-off so špeciálnym formátom pre 24 tímov. Základná časť sa už dohrávať nebude, čo znamená, že sezóna sa skončila pre sedem tímov - Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose.Prvýkrát od roku 1996 budú v play-off chýbať všetky tri kalifornské tímy - Los Angeles Kings, Anaheim Ducks aj San Jose Sharks.V Ottawe v tejto sezóne odohral 13 zápasov aj slovenský obranca Christián Jaroš. Všetci ostatní Slováci by mali pokračovať v bojoch o Stanleyho pohár. Pravdepodobnému koncu sezóny sa vyhli hráči Montrealu na čele s najproduktívnejším Slovákom Tomášom Tatarom (61 bodov /22+39/).Pred vypuknutím pandémie koronavírusu a prerušením sezóny 12. marca strácali na pozíciu s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii až 10 bodov, ale vďaka operatívnej zmene formátu si zahrajú tzv. predkolo play-off proti hokejistom Pittsburghu.Ak v ňom Canadiens neuspejú, je teoreticky možné, že Tatar bude cestovať do zámoria iba na tri zápasy.Víťazom základnej časti sa stal po tretí raz v histórii Boston Bruins so slovenským kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom. Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti patrí Nemcovi Leonovi Draisaitlovi, ktorý v 71 zápasoch nazbieral úctyhodných 110 bodov.Korunu najlepšieho strelca základnej časti si podelili Čech David Pastrňák a Rus Alexander Ovečkin, obaja nastrieľali 48 gólov. Ovečkin prestížne prvenstvo získal už po deviaty raz, hoci prišiel o možnosť pokoriť po deviaty raz 50-gólovú hranicu. Pastrňák sa stal druhým Čechom po Milanovi Hejdukovi, ktorý si prevezme Maurice Richard Trophy.Niekdajší útočník Colorada v sezóne 2002/2003 nastrieľal 50 gólov. Treba dodať, že Pastrňákovi a Ovečkinovi aktuálne stačilo na 48 gólov 70, resp. 68 zápasov predčasne uzavretej základnej časti 2019/2020.V uplynulom týždni rozšírený formát play-off odsúhlasila hráčska asociácia NHLPA, teraz sa pridal aj komisár Gary Bettman. Hrať by sa malo bez divákov a do úvahy ako dejiská prichádza desať miest, v abecednom poradí Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto a Vancouver.V konečnej fáze rozhodovania by mali vybrať dve hostiteľské mestá, ktoré by sa stali centrami konferencií. Stále však chýba to najzásadnejšie, presný termín znovuobnovenia súťaže."Znie to paradoxne, ale robíme to kvôli fanúšikom. Vo veľkom počte nám dali najavo, že chcú dokončenie sezóny. A väčšina hráčov aj tímov má rovnaký názor. Všetci chceme sezónu právoplatne dohrať," uviedol Gary Bettman.K možným časovým bodom návratu aj pre portál TSN poznamenal: "Tréningové kempy sa určite nezačnú skôr ako v prvej polovici júla. A možno na konci júla konečne začneme hrať. A možno sa veci budú posúvať dopredu rýchlejšie a my sa prispôsobíme."Rozhodnutie o termínoch dohratia sezóny závisí od stavu epidemiologickej situácie s novým koronavírusom. S tým sú spojené vládne nariadenia a možnosti testovania v jednotlivých štátoch USA a Kanady.V jednom tíme bude môcť byť maximálne 50 ľudí vrátane hráčov, trénerského štábu a ostatných zamestnancov. Tí všetci budú pravidelne monitorovaní zdravotníkmi. "Budeme hrať zrejme celé leto a možno aj v skorej jeseni. Musíme brať do úvahy zdravotnú situáciu aj potreby hráčov," zdôraznil Bettman.Profit zo zisku najväčšieho počtu bodov budú mať najlepšie štyri tímy v základnej časti v oboch konferenciách. Pôjdu priamo do 1. kola play-off bez potreby hrať tzv. predkolo. Sú nimi Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia na Východe a St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas na Západe.Všetky tieto tímy pred vstupom do play-off absolvujú medzi sebou turnaje o nasadenie do vyraďovacej časti, aby nešli do bojov o Stanleyho pohár s nulovou zápasovou praxou. V rámci konferencie budú hrať každý s každým. Zostávajúcich 16 tímov sa predstaví v predkole play-off na tri víťazné zápasy."Myslím si, že je dobré odohrať niekoľko zmysluplných zápasov proti najlepším tímom v konferencii pred vstupom do play-off. Dokonalý formát neexistuje,ale tento je celkom dobrý. Tí, čo ho vymysleli, prejavili kreativitu a ja sa teším, že budeme opäť hrať," uviedol útočník Colorada Nathan MacKinnon, s 93 bodmi piaty najproduktívnejší hráč základnej časti.Zodpovední zatiaľ neurčili, na koľko víťazných zápasov sa bude hrať v 1. a 2. kole play-off a či sa série druhého kola budú žrebovať alebo sa určia podľa nasadenia jednotlivých mužstiev. Isté je, že finále oboch konferencií ako aj záverečná bitka o Stanleyho pohár sa budú hrať klasicky na štyri víťazné zápasy."Očakávam, že kvalifikačné kolo plus prvé dve kolá play-off by sa odohrali v rozpätí jedného mesiaca. Čo sa týka finálových súbojov konferencií aj celej NHL, predpoklad je taký, že sa bude hrať v jednom z dvoch miest, ktoré budú hostiť celé play-off," vysvetlil Bettman.NHL vôbec ako prvá zo zámorských profesionálnych športových súťaží predostrela plán na dokončenie "pandemickej" sezóny. Stalo sa tak 75 dní od jej vynúteného prerušenia 12. marca. Úplná garancia toho, že sa súťažný ročník aj dohrá, zatiaľ neexistuje."Stále je to len plán a nie je určite dokonalý. Myslím si však, že je to dôležitý krok k upokojeniu športového diania v Amerike. Snažili sme sa vytvoriť taký formát play-off, aby si v ňom zahrali všetci, ktorí ešte mali šancu na postup. Aj z tohto play-off vzíde celkový víťaz, ktorý bude musieť prejsť tou jedinečnou cestou, ktorú ponúka iba NHL," vyhlásil Bettman.