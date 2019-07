TOUR DE FRANCE: Buchmann po rokoch prebudil nádeje na celkové poradie

Emanuel Buchmann, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Foix Prat d'Albis (TASR) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe si vytýčil pred 106. ročníkom Tour de France tri hlavné ciele a po dvoch týždňoch tvrdej práce má namierené k tomu, aby ich do bodky splnil. Jeden má už na zoznamepo tom, čo Peter Sagan vyhral 5. etapu. So Slovákom súvisí aj ten druhý, opäť priviezť do cieľa na Elyzejských poliach zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže a aj to má Bora skvele rozbehnuté. O ten posledný, čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí, sa pokúša Emanuel Buchmann a zatiaľ sa mu darí nad očakávania.Nemeckí cyklisti v posledných rokoch na Tour pravidelne bojovali o etapové vavríny v hromadných dojazdoch a s Tonym Martinom aj v časovke, no v kopcoch nemali dlho pretekára, ktorý by mal šancu výrazne prehovoriť do celkového poradia. V Top 10 sa predstavil naposledy pred desiatimi rokmi Andreas Klöden, ktorý skončil v roku 2009 pôvodne 6., no po diskvalifikácii Lancea Armstronga sa posunul na piate miesto. Predtým bol dvakrát druhý v rokoch 2004 a 2006, keď sa taktiež "" výsledky Armstronga respektíve jeho krajana Floyda Landisa.Odvtedy nemalo Nemecko dlho pretekára, ktorý by vedel zabojovať o celkový triumf. Až prišiel Buchmann. Teraz dvadsaťšesťročný pretekár sa dostal do veľkej cyklistiky v roku 2015, keď podpísal kontrakt s Borou, vtedy ešte pod názvom Bora–Argon 18. Vedenie stajne v ňom vtedy videlo veľký vrchársky talent a on ho potvrdil už pri premiérovej účasti na Tour. V 11. etape cez legendárny Col du Tourmalet obsadil tretie miesto. O dva roky neskôr skončil v celkovej klasifikácii na 15. mieste a vlani bol dvanásty na španielskej Vuelte.V prebiehajúcej edícii Tour už naplno ukazuje svoje umenie. V kopcoch patrí medzi najlepších, navyše v posledných dvoch rokoch výrazne zlepšil svoju slabšiu individuálnu časovku (v 13. etape obsadil 15. miesto) a tak mu pred posledným týždňom patrí 6. miesto v celkovom poradí. Na domáceho lídra Juliana Alaphilippea stráca 2:14 min, na obhajcu druhého trofeje Gerainta Thomasa len 39 sekúnd. Výborne zvládol najmä posledné dve ťažké etapy s cieľom na Tourmalete a vo Foix Prat d'Albis, v oboch skončil na štvrtom mieste. Buchmann sa pritom v príprave viac zameral na záverečný týždeň v Alpách ako na Pyreneje.povedal v rozhovore pre agentúru dpa.Napriek doterajšiemu priebehu a kvalitnej forme je Buchmann vo vyhláseniach opatrný a o prípadnom prieniku na pódium či dokonca atakovaní žltého dresu nechce hovoriť. Pred sebou má stále cieľ stanovený pred začiatkom Tour. "povedal.Buchmannove výkony robia veľkú radosť celému tímu Bora.jasal po 15. etape jeho rakúsky tímový kolega Gregor Mühlberger. "" pridal sa tímový manažér Ralph Denk. Nadšenie neskrýva ani jediný nemecký víťaz Tour v histórii Jan Ullrich.povedal pre Bild. Štyridsaťpäťročný Ullrich sa stal celkovým víťazom Tour v roku 1997, odvtedy Nemecko čaká na jeho nástupcu.dodal.Športový riaditeľ Enrico Poitschke naopak miernil nadšenie: