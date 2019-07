Slovenskí volejbalisti odštartovali v Poprade záverečnú prípravu na ME

Na archívnej snímke slovenský volejbalový tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia mužov SR na záverečnú prípravu pred šampionátom EuroVolley 2019:



Nahrávači: Juraj Zaťko, Filip Palgut, Peter Porubský



Smečiari: Matej Paták, Tomáš Kriško, Marcel Lux, Jakub Ihnát, Július Firkaľ, Michal Petráš



Blokári: Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič, Filip Mačuha, Jakub Kováč



Univerzáli: Peter Michalovič, Peter Mlynarčík, Filip Gavenda



Liberá: Matej Kubš, Marián Vitko



Náhradníci: Samuel Goč, Martin Pavelka, Ján Jendrejčák, Patrik Lamanec, Pavol Kurej



Realizačný tím:



Team manager: Ján Uhlárik



Tréner: Andrej Kravárik



Asistent trénera: Martin Pipa



Asistent trénera: Roman Kašša



Kondičný tréner: Miroslav Vavák



Štatistik: Daniel Bruch



Fyzioterapeut: Mateusz Kowalik

Program záverečnej prípravy na ME:



22. júla - 2. augusta: sústredenie v Poprade



5. - 6. augusta: sústredenie v Púchove



12. - 21. augusta: sústredenie v Púchove



28. augusta - 3. septembra: sústredenie v Púchove



9.-10. septembra: sústredenie v Púchove



10. septembra: odlet na ME do Belgicka

Prípravné zápasy:



9. - 10. augusta: ČESKO - SLOVENSKO (2 zápasy v Jablonci)



23. - 25. augusta: PORTUGALSKO - SLOVENSKO (3 zápasy vo Vila Flor)



5. - 7. septembra: GRÉCKO - SLOVENSKO (3 zápasy v Aténach)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 22. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti začali v pondelok v Poprade záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa od 12. do 29. septembra uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Slovinsku a Holandsku. Tréner Andrej Kravárik privítal na úvodnom zraze pod Tatrami 17 hráčov, chýbal len Filip Mačuha, ktorý sa pre študijné povinnosti pripojí k tímu v stredu.V porovnaní s júnovou Zlatou európskou ligou pribudli do nominácie viacerí skúsení hráči na čele s Matejom Patákom a Petrom Michalovičom, pribudli aj Šimon Krajčovič, Peter Mlynarčík, Michal Petráš, Jakub Ihnát, Peter Porubský, či Filip Mačuha.povedal krátko po zraze tréner Kravárik pre web Slovenskej volejbalovej federácie. V úvodnej fáze prípravy pobudnú Slováci v Poprade do 2. augusta. "dodal Kravárik.Po dvojdňovom voľne budú slovenskí volejbalisti pokračovať v tréningu v Púchove, kde sa stretnú 5. augusta. V príprave na majstrovstvá Európy sa Slováci stretnú s tromi silnými súpermi, vždy vonku. Na úvod nastúpia v troch zápasoch v Jablonci proti Česku (8. - 10. august), s tým, že prvý duel bude modelovaný. Ďalej ich čakajú tri stretnutia v Portugalsku (23.-25. august, vo Vila Flor) a na záver opäť tri duely v Aténach proti domácemu Grécku (5.-7. september). Na ME do Belgicka odlieta tím 10. septembra.pokračoval slovenský kormidelník, pre ktorého budú najmä zápasy s Gréckom špeciálne. V krajine dlhodobo žije a v drese "Hellas" sa predstavil aj na domácich olympijských hrách v Aténach 2004.dodal Kravárik.Do konečnej nominácie sa prebojuje 14 hráčov, takže sa začína aj boj o miesta.dodal kouč Slovákov.Na ME sa Slováci predstavia v B-skupine v Belgicku, hrať sa bude v Bruseli (Paleis 12) a v Antverpách (Lotto Arena). Slováci vstúpia do turnaja zápasom proti Španielom v piatok 13. 9. o 17.30 h. O deň neskôr v rovnakom čase (14. 9. o 17.30 h) budú Slováci čeliť Rakúšanom a následne Srbom v nedeľňajšom večernom stretnutí (15. 9. o 20.30 h). Po dni voľna čakajú zverencov Andreja Kravárika súboje s domácimi Belgičanmi (utorok 17. 9. o 20.30 h) a aktuálnymi vicemajstrami Európy Nemcami (streda 18. 9. o 17.30 h). Zápasy proti Španielom a Rakúšanom, hlavným súperom v boji o postup do osemfinále, odohrajú Slováci v bruselskom Palais 12, zostávajúce tri duely v Lotto Arene v Antverpách.Majstrovstvá Európy sa od 12. do 29. septembra uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Slovinsku a Holandsku a na šampionáte sa predstaví historicky najvyšší počet 24 tímov. Tie sú rozdelené do štyroch skupín, ich zloženie určil v stredu bruselský žreb. Slováci sa na ME prebojovali siedmykrát za sebou a desiatykrát celkovo, čo ich radí medzi najúspešnejšie slovenské kolektívne športy. Slováci v auguste 2018 a v januári 2019 zvládli kvalifikáciu a stali sa víťazmi svojej skupiny.V šesťčlenných skupinách na každého účastníka čaká päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále. Osemfinálové a štvrťfinálové duely hostia Nantes, Ľubľana, Antverpy a Apeldoorn. Vo francúzskej metropole Paríži turnaj vyvrcholí zápasmi o medaily.