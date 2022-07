Tour de France: Peter Sagan v druhej etape útočil na pódiové umiestnenie, Jakobsen ho však v závere vyblokoval a takmer spadli (video)

Jakobsen Peťa vyblokoval

Preteky Okolo Poľska víťazovi nevyšli

Ďalšia šanca príde v nedeľu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Peter Sagan z francúzskeho tímu TotalEnergies bol v sobotňajšej 2. etape na 109. ročníku cyklistických pretekov Tour de France v hre o etapový triumf.V záverečnom špurte na 202,5-kilometrovej trase medzi dánskymi mestami Roskilde a Nyborg napokon finišoval šiesty a na svoje 122. profesionálne víťazstvo si tak ešte bude musieť počkať.V etape zvíťazil Holanďan Fabio Jakobsen z tímu Quick-Step , do žltého dresu pre lídra pretekov sa obliekol Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma)."Išlo sa trochu pomaly a až posledné tri kilometre sa to trochu rozbehlo. Keď sme sa dostali do špurtu, tak som tam zostal trochu zavretý za Jakobsenom, a keď som chcel vyštartovať, tak ma ešte zablokoval. Našťastie sme nespadli," povedal Sagan pre RTVS.Na spomenutého Jakobsena mal po pretekoch ťažké srdce a bol rád, že sa obaja tesne pred cieľom vyhli vzájomnej kolízii."Ja s ním vychádzam dobre, akurát mali by sme byť trochu viac opatrní. Samozrejme, ide o Tour, vyhrať etapu... Preňho to je prvá Tour, ale treba byť opatrný. Gratulujem mu k víťazstvu," dodal Sagan.Holanďan Jakobsen po víťazstve cítil zadosťučinenie. Pred dvomi na pretekoch Okolo Poľska preletel cez zvodidlá a musel podstúpiť náročnú 5-hodinovú operáciu lebky, počas ktorej bol v umelom spánku.„Bol to odvtedy dlhý proces, krok za krokom. Mnoho ľudí mi pomáhalo vrátiť sa, takže toto víťazstvo patrí im. Som šťastný, že ma súťaženie ešte stále baví a môžem víťaziť. Tím ma na konci pretekov udržal vpredu vo výbornej pozícii,“ poznamenal 25-ročný pretekár.Aj nedeľňajšia tretia etapa na Tour de France bude viac vyhovovať špurtérom, čo by mohla byť ďalšia šanca pre Petra Sagana.Cyklisti absolvujú 182 kilometrov z Vejle do Sönderborgu na juhu Dánska. V priebehu pondelka sa účastníci pretekov budú presúvať z Dánska do Francúzska, kde budú preteky pokračovať utorňajšou štvrtou etapou.