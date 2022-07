Hamiltona mrzí, že jeho fanúšikovia vypískali Verstappena

Britský pretekár Formule 1 Lewis Hamilton priznal, že je sklamaný po reakcii fanúšikov počas kvalifikácie na nedeľnú Veľkú cenu. Po sobotňajšej kvalifikácii na VC Británie jeho priaznivci vypískali majstra sveta Maxa Verstappena.





Sedemnásobný šampión uviedol: "Myslím si, že sme na tom dobre a nepotrebujeme vypískať súperov. Ale máme fanúšikov, ktorí prežívajú emócie o niečo viac. Ale určite nesúhlasím s vypískaním. Nepotrebujeme to robiť. Mali by sme tlačiť na každého, aby to nerobil. Ale na druhej strane si vážim podporu, ktorú tu mám. Možno niektorí z nich stále cítia bolesť z minulého roka," povedal Hamilton.Najlepší čas zajazdil v sobotu Španiel Carlos Sainz. Jazdec tímu Ferrari si vybojoval svoju prvú pole position v kariére. Hamilton odštartuje z piateho miesta. Brit dúfal, že bude na štarte v prvom rade, ale nedokázal nájsť požadované tempo v posledných metroch na mokrej vozovke.Verstappen odštartuje ako druhý. Vlani mal v Silverstone haváriu vo vysokej rýchlosti a museli ho previezť do nemocnice. Holandský pretekár zaregistroval piskot fanúšikov na jeho adresu po skončení kvalifikácie. "Bol som z toho trochu sklamaný, pretože som tomu nerozumel. Ak si chcú zapískať, môžu to urobiť. Pre mňa sa tým nič nezmení. Vždy som rád, keď som tu v Silverstone. Je to skvelá trať a vo všeobecnosti je tu skvelá atmosféra. Možno ma niektorí nemajú radi, ale to je v poriadku. Všetci majú svoj vlastný názor."